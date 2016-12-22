В России выросла ставка НДС

С 1 января 2026 года ставка НДС в России увеличилась на 2 процентных пункта — до 22%. Изменения призваны сбалансировать федеральный бюджет

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

С 1 января 2026 года в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налог на добавленную стоимость (НДС) увеличивается на 2 процентных пункта (п.п.) — до 22%. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в конце ноября 2025 года, нововведения стали частью подготовки федерального бюджета на 2026–2028 годы.

Согласно принятому бюджету на ближайшую трехлетку, повышение НДС обеспечит дополнительные доходы для него в 2026–2028 годах в размере 4,42 трлн руб.: в 2026 году — 1,19 трлн руб., в 2027-м — 1,56 трлн руб., а в 2028-м — 1,68 трлн руб. Эти поступления будут направлены на обеспечения обороны и безопасности, сообщали ранее в Минфине. Именно Минфин выступил автором инициативы повысить НДС — этот шаг позволит избежать негативных последствий инфляционного финансирования дефицита бюджета, говорил глава ведомства Антон Силуанов.

Повышение НДС проинфляционно в краткосрочной перспективе (увеличит цены на 0,6–0,8 п.п. ориентировочно в начале 2026 года), но дезинфляционно — в более долгосрочной, утверждали в ЦБ. Дело в том, что увеличение налога направлено на достижение сбалансированности бюджета, что сдержит инфляцию по сравнению с ситуацией, когда растущие расходы бюджета не компенсировались бы ростом бюджетных доходов.

При этом по-прежнему будут действовать льготные ставки НДС — они не меняются. В частности, ставка 0%, которая применяется при экспорте и международных перевозках, и ставка 10%, которая используется при реализации продовольственных товаров, товаров для детей, периодических печатных изданий и книжной продукции, а также медицинских товаров. По оценкам аналитиков Банка России, НДС сохранится на прежнем уровне в отношении примерно 1/3 корзины, наблюдаемой Росстатом.

Кроме того, предприятиям на упрощенной системе налогообложения (УСН) будут доступны сниженные ставки НДС в размере 5 и 7% (применяются без права на вычет «входящего» налога). Список плательщиков НДС среди бизнеса на УСН расширится: если с 2025 года этот налог платили предприятия с выручкой свыше 60 млн руб. в год, то с 2026-го эта планка снизится до 20 млн руб. Кроме того, с 2026 года будет отменена существовавшая 20 лет льгота на освобождение от НДС банковских комиссий по карточным операциям.

Повышение НДС — временное решение, рассчитывает президент. «Когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержали, а Минфин решил, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», — сказал Путин. Предыдущее повышение ставки НДС было в 2019 году, тогда ставка налога была увеличена с 18 до 20%.