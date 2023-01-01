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В Болгарии газ для конечных потребителей подорожал на 23%

«Булгаргаз»: цена газа для конечных потребителей в Болгарии выросла с 1 января до €92
В компании отметили, что январская цена для конечного потребителя вырастет до €91,89 за МВт·ч, но она будет ниже, чем планировавшаяся ранее
«Газпром» GAZP ₽162,56 -0,21% Купить
Фото: bulgartransgaz.bg
Фото: bulgartransgaz.bg

Болгарская газораспределительная компания «Булгаргаз» объявила о росте цен на газ для конечных потребителей в стране с 1 января до почти €92 за МВт·ч. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Издание News.bg сообщает, что утвержденная национальным регулятором цена на газ в декабре составляла 146,09 лева за МВт·ч (чуть более €74), то есть новая цена будет выше на 33,63 лева за МВт·ч или 23,02%.

«Булгаргаз»информирует клиентов, что окончательная цена предложения, по которой государственный поставщик может продавать природный газ конечным поставщикам и лицам, которым была выдана лицензия на производство и передачу тепловой энергии на январь 2023 года, составляет 179,72 болгарских лева за МВт·ч или €91,89 за МВт·ч», — говорится в сообщении.

Компания сообщает для сравнения, что индекс европейских газовых рынков для поставок в январе 2023 года находятся на уровне €118 за МВт·ч.

Ранее гендиректор «Булгаргаз» Деница Златева заявляла, что цена природного газа в январе в Болгарии будет ниже, чем планировала компания. При этом, отметила она, поставки газа на предстоящий год в полном объеме гарантированы от шести поставщиков. «Мы по газу диверсифицировали не только поставщиков, но и маршруты доставки, чтобы убедиться, что не будет сбоев», — сказала Златева.

Цена на газ оказалась ниже из-за снижения стоимости на бирже. Ранее «Булгаргаз» просил национальный регулятор одобрить цену на январь в 204 левов за МВт·ч

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В середине октября министр экономики страны Никола Стоянов заявил, что Болгария обеспечена газом на ближайшие 12–14 месяцев и «газовый кризис» позади. По его словам, проблему смогли решить за счет запуска интерконнектора (трубопровода для прямой связи национальных систем транспортировки природного газа) и проведения тендеров на поставку сжиженного газа.

В начале сентября стало известно, что Болгария договорилась с Баку о поставках газа в обмен на электричество. Азербайджан производит его сам, расходуя газ. Однако страны условились, что София будет поставлять электроэнергию, произведенную сверх необходимых объемов, в Азербайджан, а тот отдавать ей газ.

По итогам переговоров азербайджанская сторона подтвердила, что София может рассчитывать на поставки 1 млрд куб. м газа в год по действующему контракту.

В Болгарии газ для конечных потребителей подорожал на 23%
В Болгарии газ для конечных потребителей подорожал на 23%

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
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