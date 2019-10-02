Россия возобновила экспорт электроэнергии на Украину

Киев прекратил закупать у Москвы электричество в 2015 году. По словам источника РБК, близкого к ходу переговоров, вернуться к импорту республику заставили проблемы с углем для ТЭС из-за ситуации на востоке Украины

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Компания «Интер РАО», являющаяся российским оператором экспорта и импорта электроэнергии, возобновила поставки электричества на Украину. Об этом РБК сообщили в ее пресс-службе.

«Мы подтверждаем возобновление поставок, они ведутся в пилотном режиме и только по предоплате», — рассказал РБК представитель «Интер РАО».

О возобновлении коммерческих поставок электроэнергии из России 2 октября сообщила «Укрэнерго». Это произошло после того, как Верховная рада разрешила импортировать электроэнергию из России и Белоруссии по двусторонним договорам.

Киев импортировал электричество из-за дефицита собственного, однако в 2015-м отказался от этого, поскольку восполнил дефицит. Источник РБК, близкий к переговорам, указывает, что сейчас Украина испытывает проблемы с углем для ТЭС, вероятно, из-за ситуации в Донбассе, где с 2014 года не прекращается вооруженный конфликт.

С июля Украина запустила у себя рынок электроэнергии. Это было обязательным условием Третьего энергопакета Евросоюза, а также программы сотрудничества с МВФ и получения финансовой помощи от Брюсселя. Президент Владимир Зеленский предлагал перенести запуск новой модели рынка на следующий год, однако Верховная рада отказала ему.