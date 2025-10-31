Национализированные активы украинской «Конти» выставили на торги

Росимущество выставило на торги бывшие активы одного из крупнейших украинских производителей кондитерских изделий — группы «Конти». За ее бренды, а также фабрики в Курске и Иваново оно хочет выручить не менее 4,8 млрд руб.

Фото: kontirus.ru

Росимущество начало искать покупателя на обращенные в доход государства бывшие активы украинского производителя кондитерских изделий — группы «Конти». Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано 31 октября на портале «ГИС Торги». В нем сказано, что ведомство планирует реализовать на аукционе АО «Конти-Рус», а также связанные с ним «КЦ «Мерлетто», «Кэндимакс» и «Мерлетто Капитал».

Начальная цена лота составит 4,8 млрд руб. Торги намечены на 28 ноября.

Из лотовой документации следует, что на балансе данных структур находятся различные имущественные комплексы, а также права на бренды кондитерских изделий. К примеру, «Конти-Рус» принадлежат фабрики в Курске (на улицах Магистральная и Золотая) и Иваново (на улице Станкостроителей), чья общая мощность составляет порядка 130 тыс. т готовой продукции в год. Кроме того, она владеет 880 товарными знаками, по данным системы СПАРК.

«КЦ «Мерлетто» выступает собственником кондитерского производства в Липецке, которое выпускает порядка 6 тыс. т продукции в год, и брендов «Мерлетто», «Тоффибрейк», «Все в шоколаде», «Кокосовый Пашка» и другие.

Компания «Кэндимакс», как следует из пояснений к бухгалтерской отчетности юрлица, занимается вложениями в ценные бумаги. Что касается «Мерлетто капитал», то она специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Конкретные активы последних двух структур не раскрываются.

Выставленные на торги компании ранее формировали российское подразделение украинского кондитерского холдинга «Конти». Он был основан в 1997 году и назывался тогда «Производственное объединение Киев-Конти». Сперва в его состав входила Константиновская кондитерская фабрика, расположенная недалеко от Донецка. В 1999 году «Конти» приобрела Горловскую кондитерскую фабрику, а спустя еще два года — Донецкую кондитерскую фабрику. А с покупкой в 2004 году Курской кондитерской фабрики группа смогла выйти на российский рынок. «Конти-Рус» было создано именно на базе курской фабрики. Впоследствии компания также стала владельцем фабрики в Иваново. В 2015 году Киев запретил импорт выпускаемых «Конти-Рус» изделий.

Основным бенефициаром «Конти» считался украинский политик и бизнесмен Борис Колесников. В частности, с 2010 по 2012 год он занимал пост вице-премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче, а затем выступал одним из лидеров партии «Оппозиционный блок». Он контролировал кондитерский холдинг через Beaufon Investments Limited (24,9%), Epiate Limited (24,9%), Quardy Business Ltd (9,9%) и Konti Confectionary Limited (0,014%). Но, как установила Генпрокуратура, помимо него долями в компании владели и другие украинские предприниматели. К примеру, среди них была племянница богатейшего человека страны Рината Ахметова, бывшие депутаты Верховной рады Сергей Кий и Юрий Чертков, а также родственники умершего главы ФК «Шахтер» Жигана Такташева.

В 2023 году Генпрокуратура установила, что украинские бенефициары «Конти-Рус» сформировали группу лиц, «деятельность которых подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном порядке». В частности, они осуществляли дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывали активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины, говорилось в сообщении Ленинского районного суда Курска. В ноябре 2023 года суд запретил деятельность экстремистского объединения, а имущество компаний, финансировавших деятельность объединения, было обращено в доход государства. В результате АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто» перешли Российской Федерации.

А в 2024 году Генпрокуратура подала еще один иск к данной группе ответчиков. В нем она требовала обратить в доход государства имущество частного акционерного общества «Производственное объединение «Конти», которое владело активами в Донецке. Суд ее требования удовлетворил в мае прошлого года. С тех пор все активы производителя кондитерских изделий находятся на балансе Росимущества, свидетельствуют данные СПАРКа.