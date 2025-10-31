 Перейти к основному контенту
Эксклюзивы РБК⁠,
Эксклюзив

Национализированные активы украинской «Конти» выставили на торги

Национализированные кондитерские фабрики украинской «Конти» продадут на торгах
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Росимущество выставило на торги бывшие активы одного из крупнейших украинских производителей кондитерских изделий — группы «Конти». За ее бренды, а также фабрики в Курске и Иваново оно хочет выручить не менее 4,8 млрд руб.
Фото: kontirus.ru
Фото: kontirus.ru

Росимущество начало искать покупателя на обращенные в доход государства бывшие активы украинского производителя кондитерских изделий — группы «Конти». Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано 31 октября на портале «ГИС Торги». В нем сказано, что ведомство планирует реализовать на аукционе АО «Конти-Рус», а также связанные с ним «КЦ «Мерлетто», «Кэндимакс» и «Мерлетто Капитал».

Начальная цена лота составит 4,8 млрд руб. Торги намечены на 28 ноября.

Из лотовой документации следует, что на балансе данных структур находятся различные имущественные комплексы, а также права на бренды кондитерских изделий. К примеру, «Конти-Рус» принадлежат фабрики в Курске (на улицах Магистральная и Золотая) и Иваново (на улице Станкостроителей), чья общая мощность составляет порядка 130 тыс. т готовой продукции в год. Кроме того, она владеет 880 товарными знаками, по данным системы СПАРК.

Суд национализировал кондитерскую фабрику украинской «Конти» в Курске
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«КЦ «Мерлетто» выступает собственником кондитерского производства в Липецке, которое выпускает порядка 6 тыс. т продукции в год, и брендов «Мерлетто», «Тоффибрейк», «Все в шоколаде», «Кокосовый Пашка» и другие.

Компания «Кэндимакс», как следует из пояснений к бухгалтерской отчетности юрлица, занимается вложениями в ценные бумаги. Что касается «Мерлетто капитал», то она специализируется на консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления. Конкретные активы последних двух структур не раскрываются.

Выставленные на торги компании ранее формировали российское подразделение украинского кондитерского холдинга «Конти». Он был основан в 1997 году и назывался тогда «Производственное объединение Киев-Конти». Сперва в его состав входила Константиновская кондитерская фабрика, расположенная недалеко от Донецка. В 1999 году «Конти» приобрела Горловскую кондитерскую фабрику, а спустя еще два года — Донецкую кондитерскую фабрику. А с покупкой в 2004 году Курской кондитерской фабрики группа смогла выйти на российский рынок. «Конти-Рус» было создано именно на базе курской фабрики. Впоследствии компания также стала владельцем фабрики в Иваново. В 2015 году Киев запретил импорт выпускаемых «Конти-Рус» изделий.

«Кириешки» и «3 корочки»: какие активы требуют изъять у основателя КДВ
Бизнес
Денис Штенгелов

Основным бенефициаром «Конти» считался украинский политик и бизнесмен Борис Колесников. В частности, с 2010 по 2012 год он занимал пост вице-премьер-министра Украины при президенте Викторе Януковиче, а затем выступал одним из лидеров партии «Оппозиционный блок». Он контролировал кондитерский холдинг через Beaufon Investments Limited (24,9%), Epiate Limited (24,9%), Quardy Business Ltd (9,9%) и Konti Confectionary Limited (0,014%). Но, как установила Генпрокуратура, помимо него долями в компании владели и другие украинские предприниматели. К примеру, среди них была племянница богатейшего человека страны Рината Ахметова, бывшие депутаты Верховной рады Сергей Кий и Юрий Чертков, а также родственники умершего главы ФК «Шахтер» Жигана Такташева.

В 2023 году Генпрокуратура установила, что украинские бенефициары «Конти-Рус» сформировали группу лиц, «деятельность которых подлежит признанию экстремистской и запрету в установленном порядке». В частности, они осуществляли дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывали активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины, говорилось в сообщении Ленинского районного суда Курска. В ноябре 2023 года суд запретил деятельность экстремистского объединения, а имущество компаний, финансировавших деятельность объединения, было обращено в доход государства. В результате АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале связанных с ней ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто Капитал» и ООО «КЦ «Мерлетто» перешли Российской Федерации.

А в 2024 году Генпрокуратура подала еще один иск к данной группе ответчиков. В нем она требовала обратить в доход государства имущество частного акционерного общества «Производственное объединение «Конти», которое владело активами в Донецке. Суд ее требования удовлетворил в мае прошлого года. С тех пор все активы производителя кондитерских изделий находятся на балансе Росимущества, свидетельствуют данные СПАРКа.

Авторы
Теги
Дарья Молоткова
«Конти-Рус» торги Росимущество кондитерская фабрика
