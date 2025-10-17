В России начнут производство вермутов Martini

Вермуты Martini Bianco и Martini Fiero начнут производить в России — на мощностях Сhateau Alvisa в Дагестане. Это станет вторым крупным производством вермутов Martini за пределами Италии с момента появления напитков в 1863 году

Компания «Алвиса» завершает строительство нового производственного комплекса на своей винодельне Сhateau Alvisa в Дербенте и с весны 2026 года запустит производство полного цикла вермутов Martini Bianco и Martini Fiero. Об этом корреспонденту «РБК Вино» рассказали в самой компании.

Всего «Алвиса» планирует выпускать на производстве около 1 млн дал вермута в год, это будет продукция только для российского рынка. Проект станет вторым крупным производством вермутов Martini за пределами Италии с момента появления напитков — первое крупное производство расположено в Аргентине.

Вермуты Martini с 1863 года производит в Турине предприятие Martini & Rossi, которым владеет компания Bacardi Limited. Ей же принадлежат права на товарные знаки Martini в России.

Контракт на право использования товарного знака Martini был подписан с одной из официальных структур Bacardi, говорит представитель «Алвисы». Другие детали сотрудничества он не раскрыл, сославшись на условия конфиденциальности. В российском подразделении Bacardi подтвердили начало производства напитков Martini в Дагестане. «Алвиса» выступает единственным инвестором проекта, добавили в компании.

Представитель «Алвисы» отметил, что локализация производства — «важнейший шаг для стабильного развития любой компании». По его словам, это позволит обеспечить необходимый объем продукции и оперативно реагировать на запросы потребителя. Инвестиции в проект составят более 2 млрд руб., это будут собственные средства компании.

Группа «Алвиса» бизнесмена Камиля Аскендерова занимается производством и дистрибуцией спиртных напитков. Ее флагманский бренд — коньяк «Старейшина», также она выпускает виски Nucky Tompson и Glen Eagles, водку Montblanc, вермут Delasy, тихие и игристые вина под брендами Cantiani и Sea Seasons. Компания, по собственным данным, занимает около 25% российского рынка коньяка и бренди по объему производства. В 2021 году «Алвиса» приобрела коньячный бред «Киновский». Сейчас продукция бренда выпускается на мощностях бывшего ООО «Усовские винно-коньячные подвалы», в настоящее время переименованного в ВКЗ «КиН».

Компания Bacardi основана на Кубе в 1862 году. Она владеет более чем 200 брендами напитков, среди которых джин Bombay Sapphire, водка Grey Goose, вермут Martini. После начала военной операции на Украине «дочка» Bacardi продолжила деятельность в России. В этом же году «Бакарди Рус» отчиталась о росте выручки на 21,9%, до 46,5 млрд руб., и увеличении чистой прибыли на 88% — до 2,8 млрд руб. Российским подразделением на 99% владеет немецкая Bacardi GmbH, 1% принадлежит голландской Bacardi-Martini B.V.

Каким будет российский Martini

Основой для вермутов, которые будут производиться в Дагестане, станет вино из винограда, которое «Алвиса» планирует закупать у местных фермеров. А концентрат субстанции из трав, который традиционно используют на историческом производстве в Турине, будет импортироваться. Оборудование и линии розлива были закуплены в Европе, сейчас на заводе завершается их монтаж.

Виноматериал на будущий год «Алвиса» заготавливает с учетом потребностей производства вермутов Martini и собственных брендов тихих и игристых вин. Кроме того, компания создала стратегический запас для удовлетворения дополнительных потребностей на случай повышения спроса на рынке и закупила виноград нового урожая для производства первого вермута Martini весной 2026 года. В компании напомнили, что Дагестан исторически является одним из крупнейших виноградарских регионов России и поставляет 42% винограда в стране.

В странах Евросоюза вермутом называют крепленое вино, ароматизированное травами и специями. За основу берут белые сухие и полусухие вина. Отдельно готовят ароматические компоненты из трав и специй, которые называются общим термином «ботаникалы» (у каждого производителя свой уникальный рецепт), — из обязательных ингредиентов там только полынь или ее родственники из рода Artemisia. Затем основу из нейтрального вина крепят субстанцией на ботаникалах, бренди или мистелем (виноградный сок, смешанный с крепким алкоголем), чтобы довести крепость будущего напитка до нужного уровня. Далее необходима выдержка, чтобы гармонично связать все компоненты напитка. Красные вермуты получают свой цвет за счет добавления карамели, а отдельные категории могут содержать и красное вино. Самого вина в напитке должно быть не менее 75%, а финальная крепость не должна превышать 22 градуса. В России ГОСТ определяет вермут как «ароматизированное вино, в котором характерные органолептические свойства достигаются использованием веществ, производных от полыни (Artemisia)». Для подслащивания вермута в России разрешено использовать только сахар и несколько видов виноградного сусла.

Представитель «Алвисы» уточнил, что произведенный в России вермут будет относиться к категории «ароматизированный виноградосодержащий напиток из виноградного сырья». Как пояснили «РБК Вино» в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля (РАТК), так обычно маркируются все вермуты в России, что соответствует определению напитка из ГОСТа.

В статистике производства вермут обычно относят к категории виноградосодержащих напитков с добавлением этилового спирта. За январь—сентябрь 2025 года объем производства в этой категории, по данным РАТК, сократился год к году почти в три раза. За девять месяцев 2025 года в России было произведено 14,8 тыс. дал такой продукции, тогда как за аналогичный период 2024-го — 44,8 тыс. дал. Объем розничных продаж таких напитков за год незначительно сократился. В январе—сентябре 2025 года он составил 1,02 млн дал против 1,1 млн дал годом ранее.