Потребление алкоголя в России упало до минимума за четверть века

Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

По итогам сентября 2025 года уровень потребления алкоголя в России достиг исторического минимума с 1999 года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

В прошлом месяце потребление спиртного на душу населения за последний год составило 7,84 л. На таком уровне показатель последний раз был 26 лет назад. При этом еще в августе аналогичный показатель был на уровне 7,93 л.

На Алтае решили полностью запретить продавать алкоголь в выходные
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным ЕМИСС, среднестатистический москвич употребил 4,91 л алкогольной продукции, житель Петербурга — 6,55 л. Самый низкий уровень потребления алкоголя по стране в регионах Северного Кавказа: меньше всего пьют в Чечне — всего 0,13 л.

Российские власти рассчитывают к 2030 году снизить ежегодное потребление алкоголя на до 7,8 л. Впервые концепция была утверждена в 2009 году, когда потребление этанола составляло 18 л на душу населения в год.

Регионы вправе самостоятельно устанавливать ограничения по времени и условиям продажи алкоголя. Например, в Вологодской области с 1 марта приобрести его можно только в будни с 12:00 до 14:00. Власти Республики Алтай планируют полностью запретить продавать спиртные напитки в выходные и праздничные дни.

