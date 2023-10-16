Новак допустил стоимость нефти $100 за баррель в 2035 году

Новак: мировые цены на нефть до 2035 года будут около $100 за баррель

Стоимость нефти в 2035 году может находиться на уровне $100 за баррель, предположил Александр Новак. Ценовой коридор в 2024 году на уровне от $80 до $105 за баррель Brent недавно анонсировали аналитики Goldman Sachs

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Мировые цены на нефть в 2035 году могут находиться на отметке около $100 за баррель, сказал вице-премьер Александр Новак в эфире «Соловьев Live» 16 октября.

«Если взять, например, десять лет назад открутить, 2013 год или 2012 год, в то время цены были в районе $100 за баррель. Сейчас мы живем в 2023 году, они практически близко к этому. Были $95 сейчас, между $85 и $90, да. То есть я думаю, что если пролонгировать так, с точки зрения математики, то плюс-минус $100 так и должно быть», — сказал вице-премьер. При этом Новак подчеркнул, что «невозможно спрогнозировать [цены на нефть] на несколько месяцев вперед», а на десять лет вперед это, соответственно, будет еще труднее сделать.

В сентябре аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs прогнозировали, что в 2024 году ОПЕК сможет поддерживать стоимость Brent в диапазоне $80–105 за баррель на фоне сохранения устойчивого роста мирового спроса, прежде всего в странах Азии. В то же время, по их мнению, ОПЕК вряд ли поднимет цены до экстремальных уровней, так как иначе организация может лишиться спроса в долгосрочной перспективе.

Установление цены $100 за баррель возможно на фоне сокращения поставок и запасов нефти, заявил тогда Майк Вирт, гендиректор американской энергетической компании Chevron. С ним согласился Эд Морс, руководитель отдела исследований сырьевых рынков американского инвестбанка Citigroup, отметив, что геополитика вместе с техническими факторами «могут на короткое время подтолкнуть нефть выше $100».

Управление энергетической безопасности (EIA) США в последнем октябрьском прогнозе отмечало, что средняя стоимость Brent в 2024 году вырастет до $95 за баррель на фоне сокращения мировых запасов нефти на 200 тыс. барр. в сутки уже во второй половине 2023 года.

Цены на нефть марки Brent на британской бирже ICE с 11 октября выросли на 7,1%, до $91,92 за баррель, к 15:50 мск 16 октября. Пикового значения с начала 2023 года стоимость нефти достигла 27 сентября, составив $94,36 за баррель: это произошло на фоне новостей о сокращении запасов нефти в США на 2,2 млн барр. на неделе 18–24 сентября, до 416,3 млн барр., в то время как ожидалось снижение на 320 тыс. барр.

После падения цен в начале октября стоимость нефти стала расти на фоне начала вооруженного противостояния между Израилем и ХАМАС. По мнению аналитиков МЭА, хотя эта ситуация не повлияла на торги, однако потенциальная эскалация конфликта привела к одномоментному росту стоимости нефти на $4.

Одним из ключевых факторов, который повлиял на рост цен на нефть во второй половине сентября, стали принятые Россией и Саудовской Аравией решения о продлении нефтяных соглашений. Россия сокращает экспорт на 300 тыс. барр. в сутки и добычу на 500 тыс. барр. в сутки, а Саудовская Аравия — добычу на 1,5 млн барр. в сутки.