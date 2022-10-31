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«Коммерсантъ» узнал о заморозке проекта Казахстана и России на ₽2,4 млрд

«Коммерсантъ»: Казахстан заморозил совместный с Россией ИТ-проект на 2,4 млрд руб.
Совместный проект на ₽2,4 млрд «Транстелекома» и «Бизона» в области кибербезопасности был заключен в 2019 году, пишет газета. Эксперты связали заморозку проекта с желанием Казахстана «дистанцироваться» от российских структур
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Казахская сторона заморозила совместный проект с российской компанией «Безопасная информационная зона» («Бизон», партнер Сбербанка, ранее входивший в его структуры) по обеспечению кибербезопасности в стране стоимостью около 2,4 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Контракт стоимостью около 2,4 млрд руб. между «Бизоном» и казахским АО «Транстелеком», по данным источников газеты, был заключен в 2019 году сроком на шесть лет. На сайте «Бизона» говорится, что целью проекта было создание в Казахстане облачного решения, которое позволит автоматизировать «обеспечение защиты от киберугроз».

В «Бизоне» и Сбербанке отказались от комментариев для газеты, в «Транстелекоме» не ответили на запрос.

ООО «Бизон» зарегистрировано Сбербанком в 2016 году, компания занималась защитой инфраструктуры головной организации, в том числе и тестированием на проникновение. В 2018 году «Бизон» вошел в перечень организаций, ответственных за реализацию дорожной карты федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика». По итогам 2021 года выручка ООО составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 96,3 млн руб.

После введения санкций в отношении Сбербанка у компании сменился собственник — с 6 июля учредителем «Бизона» выступает ООО «УК «Бизон», принадлежащее закрытому инвестфонду «112 Девелопмент».

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил газете, что остановка проекта могла быть связана с решением казахской стороны самостоятельно развивать кибербезопасность. Он также полагает, что рынок страны насыщен западными вендорами, а остановка сотрудничества может негативно сказаться на репутации «Бизона».

Консультант ПИР-Центра Олег Шакиров напомнил, что Казахстан сворачивает сотрудничество со Сбербанком и его структурами с начала военных действий на Украине. Так, отмечает эксперт, еще в апреле страна отказалась от партнерства с банком в сфере цифровизации госсектора, которое было заключено на ВЭФ-2021 при участии президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. «В целом Казахстан для России по-прежнему дружественная страна, но на таких примерах видно, как она дистанцируется, чтобы избежать последствий для себя», — добавил эксперт.

Как уточнил «Коммерсанту» источник на отечественном ИТ-рынке, «Транстелекому» придется искать нового партнера по кибербезопасности, чтобы «переписать проект, заточенный под «Бизон» — это, по его словам, займет не менее полугода-года.

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После начала спецоперации Казахстан, который входит в СНГ и является союзником России по ОДКБ, не стал вводить санкции против Москвы. В то же время, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отказался признавать ДНР и ЛНР и заявил, что считает их «квазигосударственными территориями».

Он также обещал соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Россию. «Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики», — говорил он в июле.

Со схожими заявлениями ранее выступал помощник президента Казахстана Тимур Сулейменов, который еще в апреле говорил, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза». «Хотя мы и входим в экономический союз с Россией и Белоруссией, мы также являемся частью международного сообщества», — объяснял Сулейменов.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
кибербезопасность Россия Казахстан санкции
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