«Коммерсантъ» узнал о планах LG перенести завод в Казахстан и Узбекистан

«Коммерсантъ»: LG может перенести производство из России в Казахстан или Узбекистан

По данным одного источника газеты, часть руководства компании уже переехала из России в Ташкент. Другой собеседник сообщает, что LG ведет переговоры с властями Казахстана, где ранее работал один завод компании, но потом закрылся

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Производитель крупной бытовой техники LG Electronics может закрыть производство в России и перенести его в Узбекистан на завод местной компании Artel, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.

По словам собеседника газеты, часть руководства российского LG уже переместилась в Ташкент. В Artel Electronics сообщили «Коммерсанту» об отсутствии партнерства с LG на данный момент, а информация о переговорах не раскрывается.

Кроме того, LG ведет переговоры о переносе производства с властями Казахстана, сообщает еще один источник газеты. Дело в том, что с 1998 года в Алматы работал завод LG и выпускал тот же ассортимент, что и в России, однако собеседник издания, близкий к правительству Казахстана, сообщил, что несколько лет назад завод был закрыт, но власти обсуждают с компанией открытие нового.

В России завод LG расположен в поселке Дорохово Рузского района Московской области. Предприятие производит жидкокристаллические и плазменные телевизоры, домашние кинотеатры, мониторы, холодильники, стиральные машины, а также комплектующие.

18 марта LG объявила о приостановке всех поставок в Россию. Компания не назвала точную причину приостановки, но пообещала поддерживать усилия по гумпомощи и следить за ситуацией.

«LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит следить за развитием ситуации. Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью всех людей, LG привержена поддержке усилий по оказанию гуманитарной помощи», — заявили тогда в компании.

В начале марта экспорт товаров в Россию приостановил и Samsung. По словам представителя компании, причиной стали трудности с логистикой. Однако в середине сентября «Известия» узнали, что компания может возобновить продажи уже в октябре. Также Samsung намерен возобновить прерванные поставки и перезапустить российский онлайн-магазин.