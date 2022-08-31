«Газпром» начал останавливать прокачку газа по «Северному потоку»

Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» начала сокращаться из-за проведения плановых профилактических работ на компрессорной станции «Портовая», следует из данных оператора газопровода Nord Stream AG.

Если в период с 01:00 по 02:00 мск 31 августа прокачка газа велась на уровне 14’429’338 кВт⋅ч, то в период с 02:00 до 03:00 она упала до 2’090’492 кВт⋅ч. Полностью остановить работу трубопровода планируется с 04:00. За этот период данных о поступлении газа пока нет.

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