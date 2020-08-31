СМИ узнали о затратах «Роснефти» на бурение в Черном море

Пробная сверхглубокая скважина в Черном море обошлась «Роснефти» почти в $130 млн, узнал «Коммерсантъ»

На бурение одной разведочной скважины в Черном море в 2018 году «Роснефть» потратила $128,6 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность предприятия Shatskmorneftegaz. Издание отмечает, что впервые стали известны расходы «Роснефти» на бурение одной скважины.

Итальянская Eni и «Роснефть» объявили о создании трех совместных предприятий для разработки участков в Баренцевом и Черном морях в 2012 году. Как ранее писал РБК, cторонами соглашения были дочка «Роснефти» Rosneft JV Projects S.A. и дочерняя компания ENI SpA ENI Energy Russia BV. Совместные предприятия-операторы по каждому из проектов созданы с долями участия 66,67% у «Роснефти» и 33,33% у ENI. Как отмечалось ранее, ENI обязалась полностью профинансировать затраты на выполнение лицензионных обязательств в части геологоразведочных работ. Кроме того, по каждому из проектов ENI обязалась компенсировать 33,33% расходов на приобретение лицензии, а также исторические затраты на уже проведенные геологоразведочные работы.

По данным отчетности Shatskmorneftegaz, на которые ссылается «Коммерсантъ», расходы по черноморской скважине понесла «Роснефть».

В январе 2018 года председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья на сессии Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что Eni приостановила совместное с «Роснефтью» бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США и ждет разъяснений от американской стороны. «Мы совместно с «Роснефтью» начали бурение в Черном море. Вы знаете, новые санкции ожидаются со стороны США. Конечно, перед тем как начать проект, мы его тщательно изучали, и, конечно, мы просили авторизацию США. Мы получили авторизацию США, начали бурение, но сейчас нам пришлось остановиться», — сказала тогда.