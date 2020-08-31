Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 28 авг, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 28 авг, 13:42
СМИ узнали о затратах «Роснефти» на бурение в Черном море Бизнес, 11:58 Путин и Абэ заявили о намерении обсудить заключение мирного договора Политика, 11:54 Мурашко сообщил о начале больших поставок вакцины от COVID в сентябре Общество, 11:53 Как придумать и запомнить надежный пароль РБК и Билайн, 11:48 Глава Минэнерго Александр Новак вылечился от коронавируса Общество, 11:40 Всех учителей Москвы проверили на коронавирус Общество, 11:37 Дистанционное образование: почему детей нужно учить понимать Партнерский материал, 11:35 Без отчета: владельцам иностранных компаний станет проще платить налоги Pro, 11:30 Покушение на убийство и лучшие сериалы: дайджест трендов общества № 13 Социальная экономика, 11:30  Месси потеряет €110 тыс. за каждый пропущенный день сборов «Барселоны» Спорт, 11:27 Почему hitech-медицина стимулирует образование в области ядерной физики Партнерский материал, 11:27 МИД Турции сообщил об уехавшей в Москву для обсуждения Ливии делегации Политика, 11:18 Президент Литвы анонсировал введение санкций против Лукашенко Политика, 11:16 «Газпром» подал жалобы в суд Польши на решение по «Северному потоку-2» Бизнес, 11:10
Бизнес ,  
0 

СМИ узнали о затратах «Роснефти» на бурение в Черном море

Пробная сверхглубокая скважина в Черном море обошлась «Роснефти» почти в $130 млн, узнал «Коммерсантъ»
Роснефть ROSN ₽382,95 +0,6% Купить

На бурение одной разведочной скважины в Черном море в 2018 году «Роснефть» потратила $128,6 млн, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность предприятия Shatskmorneftegaz. Издание отмечает, что впервые стали известны расходы «Роснефти» на бурение одной скважины.

Итальянская Eni и «Роснефть» объявили о создании трех совместных предприятий для разработки участков в Баренцевом и Черном морях в 2012 году. Как ранее писал РБК, cторонами соглашения были дочка «Роснефти»  Rosneft JV Projects S.A. и дочерняя компания ENI SpA ENI Energy Russia BV. Совместные предприятия-операторы по каждому из проектов созданы с долями участия 66,67% у «Роснефти» и 33,33% у ENI. Как отмечалось ранее, ENI обязалась полностью профинансировать затраты на выполнение лицензионных обязательств в части геологоразведочных работ. Кроме того, по каждому из проектов ENI обязалась компенсировать 33,33% расходов на приобретение лицензии, а также исторические затраты на уже проведенные геологоразведочные работы.

По данным отчетности Shatskmorneftegaz, на которые ссылается «Коммерсантъ», расходы по черноморской скважине понесла «Роснефть».

"Роснефть" займется разработкой шельфа с ExxonMobil, Statoil и ENI
Экономика
Фото: ИТАР-ТАСС

В январе 2018 года председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья на сессии Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что Eni приостановила совместное с «Роснефтью» бурение в Черном море из-за угрозы новых санкций США и ждет разъяснений от американской стороны. «Мы совместно с «Роснефтью» начали бурение в Черном море. Вы знаете, новые санкции ожидаются со стороны США. Конечно, перед тем как начать проект, мы его тщательно изучали, и, конечно, мы просили авторизацию США. Мы получили авторизацию США, начали бурение, но сейчас нам пришлось остановиться», — сказала тогда.

30 марта 2018 года стало известно, что Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря на время действия санкций, пока не появится необходимое для этого технологическое оборудование. К тому времени скважина уже была пробурена, но она не оправдала надежд, залежи нефти обнаружить не удалось.

В октябре 2018 года источник в правительстве заявил «РИА Новости», что Eni «реализовала свое право» на выход из совместного проекта о добыче нефти в Черном море. Он подтвердил, что Eni вышла из совместного предприятия с «Роснефтью» в марте, после того как было завершено бурение первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил тогда, что работы по проектам с итальянской Eni продолжаются по графику, сообщения о выходе итальянских партнеров из проектов он назвал слухами. «Ни из каких проектов они не выходили, работа продолжается и будет продолжаться в соответствии с нашими договоренностями. На Черном море в полном соответствии с графиком произведена геологоразведка, и на этом этапе не требуется никаких дополнительных действий», — сказал тогда Сечин.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Черное море, скважина, Роснефть, Eni
Материалы по теме
Сечин опроверг выход итальянской Eni из проектов с «Роснефтью»
Бизнес
«Коммерсантъ» сообщил о проблемах СП Eni и «Роснефти» из-за санкций
Бизнес
Итальянская Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter