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Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море
Бизнес, 09:55
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Итальянская Eni вышла из проекта с «Роснефтью» в Черном море
Eni вышла из совместного с «Роснефтью» проекта в Черном море и ведет переговоры об остановке своего участия в проектах в Баренцовом море, заявили в правительстве. Ранее источники РБК сообщали о заморозке проекта из-за санкций США
Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Итальянская компания Eni «реализовала свое право» на выход из совместного проекта по добыче нефти в Черном море. Об этом со ссылкой на неназванного представителя аппарата правительства сообщают «Интерфакс» и «РИА Новости». По сообщению агентств, журналистам рассказали об этом перед встречей премьер-министра Дмитрия Медведева с его итальянским коллегой Джузеппе Конте.

Eni вышла из совместного предприятия с «Роснефтью» в марте 2018 года, после того как было завершено бурение первой сверхглубоководной поисковой скважины на лицензионном участке Западно-Черноморская площадь, сообщил собеседник агентства. В отношении совместных проектов двух компаний на шельфе Баренцева моря в настоящее время «обсуждаются условия их временной приостановки», добавил представитель аппарата правительства России.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался комментировать заявление неназванного чиновника аппарата правительства.

«Роснефть» и Eni с июня 2013 года реализуют проект по разработке месторождений на шельфе Черного (Западно-Черноморская площадь) и Баренцева морей (участки Федынский и Центрально-Баренцевский). В совместном предприятии доля «Роснефти» — 66,67%, Eni — 33,33%.

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По итогам бурения первой сверхглубоководной поисково-оценочной скважины Мария-1 в Черном море нефть найдена не была. Глубина моря в точке бурения — 2109 м, фактическая глубина скважины составила 5265 м.

О том, что Eni заморозила проект с «Роснефтью» на шельфе Черного моря из-за санкций США, источники РБК сообщали еще в марте. Кроме того, о приостановке работы с «Роснефтью» в Черном море в январе говорила и председатель совета директоров Eni SpA Эмма Марчегалья — во время Всемирного экономического форума в Давосе. «Мы получили авторизацию США, начали бурение, но сейчас нам пришлось остановиться», — говорила она, отмечая, что разрешение американских властей Eni необходимо, так как в США торгуются акции компании. Однако после этого выступления пресс-служба Eni распространила заявление топ-менеджера, в котором говорилось, что она имела в виду лишь то, что Eni постоянно следит за тем, чтобы ее действия не нарушали существующие санкции.

О приостановке работы совместных предприятий «Роснефти» и итальянской Eni из-за американских санкций в мае также сообщала газета «Коммерсантъ». Однако тогда «Роснефть» отрицала сообщения о выходе Eni из совместных проектов, заявляя, что компании «остаются партнерами» и будут их реализовывать до тех пор, «пока позволяют санкции».

Авторы: Наталья Демченко, Людмила Подобедова.
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