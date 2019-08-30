В «Белнефтехиме» назвали сроки восстановления экспорта нефти из России

Государственный белорусский концерн «Белнефтехим» рассчитывает до конца текущего года полностью восстановить объем экспорта нефти и нефтепродуктов, снизившийся из-за ситуации с поставками некачественной нефти из России. Об этом сообщил агентству БелТА председатель концерна Андрей Рыбаков.

«Концерн ведет работу по восстановлению объемов поставки в страну нефти и экспорта белорусских нефтепродуктов. По итогам года планируется восполнить отставание и выполнить намеченные на 2019-й планы», — сказал он.

По словам Рыбакова, компания «Белоруснефть» наверстывает отставание и прогнозирует выход на плановые поставки в ноябре.

По итогам первого полугодия текущего года экспорт концерна снизился до 80,9% к уровню 2018-го. Основные причины — снижение экспорта белорусской нефти, а также нефтепродуктов из-за уменьшения объемов переработки на белорусских НПЗ, обусловленного загрязнением нефтепровода «Дружба». «Одновременно произошло и снижение котировок на нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии», — сказал председатель концерна.