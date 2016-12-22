Coca-Cola купит свой первый мировой бренд на рынке кофе за $5 млрд

Coca-Cola получит около 4 тыс. кофеен Costa Coffee и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен. Это крупнейшая сеть кофеен в Великобритании

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Coca-Cola объявила о покупке крупнейшей британской сети кофеен Costa Coffee у группы компаний Whitbread Plc за $5,1 млрд. Об этом говорится в сообщениях Coca-Cola и Whitbread.

В Coca-Cola сообщили, что получат в общей сложности около 4 тыс. кофеен Costa и предприятия по обжарке и дистрибуции кофейных зерен. Сделка обеспечит «сильную кофейную платформу» компании более чем в 30 странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азии, а также даст возможность дальше наращивать там свое присутствие, указали в компании.

«Горячие напитки — это один из немногих сегментов рынка напитков, где у Coca-Cola нет глобального бренда», — заявил главный исполнительный директор компании Джеймс Куинси.

Whitbread, в свою очередь, указывает, что решение о продаже Costa совет директоров поддержал единогласно. Также, по данным компании, цена, по которой будет продана сеть кофеен, в 16 раз превышает EBITDA (доналоговую прибыль) Whitbread в этом году. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2019 года, поэтому Coca-Cola не планирует вносить изменения в прогноз финансовых показателей на текущий год.

Whitbread приобрела Costa в 1995 году за 19 млн фунтов стерлингов. Как отмечается в сообщении британской компании, сеть кофеен тогда состояла из 39 заведений. По данным Bloomberg, сейчас это примерно 3800 кофеен: в Великобритании Costa Coffee является крупнейшей кофейной сетью (более 1 тыс. точек), опережая Starbucks.

В 2018 финансовом году (завершился 1 марта) выручка Costa составила 1,3 млрд фунтов (около $1,7 млрд), EBITDA — 238 млн фунтов (более $310 млн).

Производители безалкогольных напитков ищут варианты для расширения, чтобы удовлетворить запрос потребителей на альтернативы для сладких газированных напитков. Ранее американская PepsiCo заключила соглашение о покупке израильской компании SodaStream, которая занимается созданием аппаратов для производства газировки дома. Общая сумма сделки составит $3,2 млрд.