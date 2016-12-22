PepsiСo купит производителя аппаратов для домашней газировки за $3,2 млрд

Американская корпорация PepsiCo заключила соглашение о покупке израильской компании SodaStream, сообщается на сайте PepsiCo.

Акции SodaStream, которая занимается созданием аппаратов для производства газировки дома, оценили в $144 за штуку. Таким образом, общая сумма сделки составит $3,2 млрд.

В PepsiCo отметили, что покупка SodaStream — часть стратегии корпорации, которая позволит найти новых потребителей. Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, ожидается, что она завершится в январе 2019 года.

О планах PepsiCo приобрести израильского производителя аппаратов для домашней газировки стало известно в 2013 году. Тогда SodaStream оценивали в $2 млрд при цене $69,35 за акцию.