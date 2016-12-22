PepsiСo купит производителя аппаратов для домашней газировки за $3,2 млрд
Бизнес, 15:43
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PepsiСo купит производителя аппаратов для домашней газировки за $3,2 млрд
Американская корпорация PepsiCo заключила соглашение о покупке израильской компании SodaStream, сообщается на сайте PepsiCo.
Акции SodaStream, которая занимается созданием аппаратов для производства газировки дома, оценили в $144 за штуку. Таким образом, общая сумма сделки составит $3,2 млрд.
В PepsiCo отметили, что покупка SodaStream — часть стратегии корпорации, которая позволит найти новых потребителей. Сделку одобрили советы директоров обеих компаний, ожидается, что она завершится в январе 2019 года.
О планах PepsiCo приобрести израильского производителя аппаратов для домашней газировки стало известно в 2013 году. Тогда SodaStream оценивали в $2 млрд при цене $69,35 за акцию.