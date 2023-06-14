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Бывшие угольные активы Ахметова в Ростовской области сменили владельца

Акционером «Обуховской» и «Донского антрацита» в Ростовской области стала «СБК Премьер»
Акционером угольных предприятий «Донской антрацит» и «Обуховская», которые ранее принадлежали холдингу ДТЭК Рината Ахметова, стала «СБК Премьер»

Акционером двух угольных предприятий в Ростовской области, которые ранее принадлежали украинскому бизнесмену Ринату Ахметову (состояние — $5,7 млрд), стала «СБК Премьер» (ранее — подразделение «Сбера», сейчас собственники не раскрываются), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Федресурса».

Речь идет об ОАО «Донской антрацит» и шахтоуправлении «Обуховская». В базе данных СПАРК говорится, что 100% акций этих предприятий принадлежат кипрской структуре Fabcell Limited, а «СБК Премьер» на основании решения Федеральной налоговой службы «осуществляет права акционера». Как пишет газета, в мае «СБК Премьер» подала в ФНС соответствующее заявление, а в начале июня ведомство удовлетворило просьбу.

По состоянию на март 2022 года владельцем Fabcell Limited был экс-вице-президент ЛУКОЙЛа и «Славнефти» Искандер Халилов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность «Донского антрацита». Представитель бизнесмена в январе текущего года говорил изданию, что Халилов и члены его семьи не имеют отношения к этим активам.

Предприятия в последние годы не раз меняли владельца. Украинский энергохолдинг ДТЭК Ахметова приобрел их в 2012 году у ООО «Ростовский антрацит» за $39 млн. Летом 2021-го холдинг стал задумываться об избавлении от активов. В ДТЭК говорили, что ростовские шахты были в залоге у Сбербанка и отошли банку в рамках списания долга холдинга. «Коммерсантъ» писал, что в том же году Сбербанк на торгах продал акции обоих предприятий кипрской Valleyton Investments и права требования по выданным им кредитам. Сумма сделки составила $230 млн, в документации к торгам говорилось, что задолженность по синдицированному кредиту равна $446,8 млн.

В августе 2021 года ФАС одобрила ходатайство Valleyton Investments о контроле над российскими активами ДТЭК. Издание отмечало, что кипрская компания принадлежит гражданке Армении Елене Оганесян, которую связывают с бизнес-партнером Ахметова Вадимом Новинским (в начале 2023 года Forbes оценивал его состояние в $1 млрд).

«Обуховская» — один из лидеров отрасли в Ростовской области, пишет издание «Город N». В 2021 году она выручила 13 млрд руб. и получила прибыль 2 млрд руб. По итогам 2022 года чистый убыток шахтоуправления составил 7,8 млрд руб., выручка сократилась на 11,7%, до 11,5 млрд руб.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Ринат Ахметов угольная шахта Ростовская область активы
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