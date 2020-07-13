В S7 призвали увеличить выплаты авиакомпаниям за снижение пассажиропотока

Топ-менеджер S7 Дмитрий Куделькин призвал увеличить компенсации за снижение пассажиропотока из-за коронавируса. Сейчас компании смогли получить только 40% выделенных субсидий

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Заместитель гендиректора авиакомпании S7 Airlines Дмитрий Куделькин предложил увеличить субсидии для авиакомпаний с 365 до 1330 руб. за каждого пассажира, «потерянного» из-за пандемии COVID-19. Об этом он заявил в понедельник, 13 июля, в ходе заседания подкомиссии РСПП по авиационной и космической деятельности, передает корреспондент РБК.

«Мы выполняли свои внутренние расчеты в рамках возможного продления этого постановления [правительства о компенсациях авиакомпаниям]. Считаем, что цифра должна быть несколько больше — порядка 1330–1350 руб. [за пассажира]», — сказал Куделькин. Кроме того, он предложил продлить действие постановления правительства о субсидиях, которое истекает 1 августа, до конца 2020 года.

Правительство в мае приняло постановление о выплатах авиакомпаниям 23,4 млрд руб. из Резервного фонда. Для определения выплат власти разработали формулу. Субсидии выделяются из расчета потерь за шесть месяцев — с февраля, когда начали сокращаться рейсы из-за пандемии коронавируса, до июля 2020 года. За снижение пассажиропотока в каждый из этих месяцев авиакомпании, продолжавшие полеты, могут получить по 365 руб. за каждого пассажира, потерянного по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Минтранс объяснял, что в этой сумме учли лизинг, аэропортовое обслуживание и другие расходы перевозчика.

Руководитель НИФИ Минфина Инна Рыкова, выступая на подкомиссии РСПП, предложила повысить субсидию за каждого потерянного пассажира до 1173 руб. и продлить срок действия постановления, сохранив при этом общий размер субсидий в 23,4 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службы Минтранса, Росавиации и Минфина.

Субсидии выплачиваются по месяцам, компаниям нужно подавать каждый раз отдельные заявки. Но для группы «Аэрофлот» было сделано исключение — в мае она получила 7,89 млрд руб. сразу за все полгода действия постановления, вне зависимости от падения трафика. Компенсации были направлены «Аэрофлоту» и его «дочкам» — «России» и «Авроре». Остальные авиакомпании с февраля по май получили около 1,9 млрд руб. Таким образом, суммарно все компании пока получили лишь 9,75 млрд руб. из обещанных 23,4 млрд руб. (41,7%).