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Росавиация объяснила отказ выделить «Победе» субсидии

Аэрофлот AFLT ₽79,52 -2,07% Купить
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказалось удовлетворить заявку авиакомпании «Победа» на предоставлений субсидии для компенсации части потерь из-за сокращения объема перевозки пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства, ранее об отказе Росавиации сообщали источники РБК.

«Заявка авиакомпании «Победа» отклонена как не соответствующая критериям, установленным Правилам предоставления субсидий», — пояснила пресс-служба Росавиации.

Согласно постановлению правительства о предоставлении авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения пассажиропотока в  условиях пандемии COVID-19, рассчитывать на выплаты могут компании, которые потеряли часть пассажиров, но не прекратили полетов. Входящая в состав группы «Аэрофлот» компания «Победа» этим условиям не соответствует — в марте ее пассажиропоток вырос (в годовом исчислении на 3%), а в апреле она прекратила полеты, возобновив их с 1 июня.

Росавиация отказалась выделить «Победе» субсидии из-за потери пассажиров
Бизнес
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

По данным Росавиации, всего заявки на выделение им субсидий подали 40 авиакомпаний, некоторые из них более чем за один месяц. К настоящему моменту Росавиация одобрила выделение субсидий по 38 заявкам на общую сумму 9,75 млрд руб., уже выплачены средства для компенсации расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май.

Кроме того, в Росавиацию подали заявки на предоставление субсидий 52 аэропорта, одобрены пока только три из них — от аэропортов Шереметьево, Бегишево (обслуживает города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга, Заинск, Альметьевск) и международного аэропорта Казани. Объем предоставленных из федерального бюджета субсидий составил 808,1 млн руб.

Теги: Росавиация, «Победа»
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