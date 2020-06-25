Росавиация объяснила отказ выделить «Победе» субсидии

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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказалось удовлетворить заявку авиакомпании «Победа» на предоставлений субсидии для компенсации части потерь из-за сокращения объема перевозки пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства, ранее об отказе Росавиации сообщали источники РБК.

«Заявка авиакомпании «Победа» отклонена как не соответствующая критериям, установленным Правилам предоставления субсидий», — пояснила пресс-служба Росавиации.

Согласно постановлению правительства о предоставлении авиакомпаниям субсидий на частичную компенсацию расходов из-за снижения пассажиропотока в условиях пандемии COVID-19, рассчитывать на выплаты могут компании, которые потеряли часть пассажиров, но не прекратили полетов. Входящая в состав группы «Аэрофлот» компания «Победа» этим условиям не соответствует — в марте ее пассажиропоток вырос (в годовом исчислении на 3%), а в апреле она прекратила полеты, возобновив их с 1 июня.

По данным Росавиации, всего заявки на выделение им субсидий подали 40 авиакомпаний, некоторые из них более чем за один месяц. К настоящему моменту Росавиация одобрила выделение субсидий по 38 заявкам на общую сумму 9,75 млрд руб., уже выплачены средства для компенсации расходов за коммерческие перевозки, выполненные с февраля по май.