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VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Общество ,  
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В Greenpeace допустили, что 2019 год станет рекордным по площади пожаров

2019 год может стать рекордным для лесных пожаров по площади, пройденной огнем. Об этом рассказал РБК руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин. В 2018 году площадь лесных пожаров составила 8,67 млн га. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на конец июля 2019 года от огня пострадали более 10 млн га леса.

Оценивая масштабы пожаров, Greenpeace опирается на данные ФБУ «Авиалесоохрана» (подведомственная организация Рослесхоза. — РБК), собранные в пожарных службах регионов, а также космические данные, полученные по термоточкам с сенсоров MODIS спутников NASATerra и Aqua (система дистанционного мониторинга — ИСДМ-Рослесхоз). Куксин объяснил, что количество пожаров в этом году не больше, чем обычно, но они стали крупнее, что в конечном итоге повлияет на площадь, пройденную огнем. «Летом крупные пожары, к сожалению, дают очень много термоточек. Это не значит, что много пожаров, это значит, что много горит. А количества пожаров на самом деле в этом году не больше, чем обычно. Отличие этого года от некоторых других в том, что дым пришел в города. Пожарам дали разгореться. Приняли решение не тушить, дальше все зависит от погоды», — пояснил эксперт.

Фотогалерея 
Смог от лесных пожаров в Сибири. Фоторепортаж

В случае отдельных пожаров в европейской России, «наземные данные гораздо точнее космических», так как последние составляются по термоточкам — зафиксированным спутниками тепловым аномалиям. «Один разогретый пиксель, который по тепловой температуре отличается от соседнего, — это плюс/минус 700 метров», — рассказал Куксин, при этом отметив, что для маленьких пожаров, эта погрешность достаточно велика. Пожар площадью более 1 кв. км дает несколько термоточек, которые на снимках со спутника, по словам Куксина, выстраиваются по периметру пожара. «Чем больше пожар, тем точнее получаются эти данные. Погрешности перестают иметь значение», — рассказал эксперт.

Такие данные, по словам Куксина, не показывают площадь отдельных пожаров. «Графики, которые мы строим по количеству термоточек, абсолютно объективные. Но надо понимать особенности метода, они не показывают площадь отдельных пожаров. Они показывают, сколько термоточек обнаружил спутник за время своего пролета», — рассказал Куксин.

Фотогалерея 
Как выглядят из космоса пожары в Сибири. Фотогалерея

«Все цифры, которые мы приводим, есть у «Авиалесоохраны». Это организация достаточно высокопрофессиональная и высокопорядочная, чтобы можно было доверять их данным. Самые объективные официальные данные, которые сейчас в стране есть, это данные формы 4 ИСДМ. Это данные космического мониторинга», — рассказал Куксин. Он также объяснил, что в конце года данные регионов в масштабах страны практически точно совпадают с данными ИСДМ. Это связано с тем, что в течение года регионы, как правило, отстают с передачей данных, но к концу года ситуация выправляется.

Лесные пожары в России начались еще в марте 2019 года, однако из-за длительной сухой погоды и сухих гроз площадь пожаров увеличилась. В пяти российских регионах введен режим ЧС из-за смога, который пришел в города.

Теги: Пожар, Сибирь
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