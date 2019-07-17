Пост Леди Гаги прокомментировали 300 тыс. раз из-за флешмоба на русском

В комментариях под фотографиями исполнительницы русскоязычные пользователи обращаются к самой певице и Брэдли Куперу, общаются друг с другом, оставляют отвлеченные комментарии, делятся рецептами блюд, а также выражают свою поддержку Ирине Шейк.
Леди Гага говорила в интервью Джимми Кимелу в феврале, что у нее нет романа с Купером, а «люди увидели, что хотели увидеть», из-за фильма «Звезда родилась», где они сыграли влюбленных.
В российский прокат картина «Звезда родилась» вышел в октябре 2018-го. Общие сборы фильма в России составили 170,6 млн руб. Ажиотажа в России фильм не вызвал: в первую неделю проката он занял четвертое место по кассовым сборам и выше не поднимался. В США общие кассовые сборы составили $215,288 млн. Сборы в мире составили $434,89 млн.
«Благодаря скандалу вокруг отношений Гаги с Купером ее аккаунт стал такой онлайн-достопримечательностью в коротком отрезке времени. И сейчас каждый стремится отметиться там, приложить руку к чем-то значимому, заметному, медийно весомому», — описал происходящее в разговоре с РБК заместитель генерального директора Isobar Moscow Андрей Коваль.
Происходящее можно охарактеризовать как «классический сетевой флешмоб», считает Глеб Сахрай, генеральный директор PRT Edelman Affiliate. «Дело в том, что и Леди Гага, и тем более Ирина Шейк сверхпопулярны среди аудитории Рунета. Поэтому, получив порцию горячих новостей, многие поспешили «самовыразиться в комментах», — сказал он РБК. По его словам, все происходящее логично и вполне укладывается в современные законы функционирования медиапространства. «Основная «добыча» здесь именно внимание, охват и вовлеченность, которые потом конвертируются в PR-эффект и новых подписчиков в Instagram. Его в избытке получили все участники: звезды мировой величины, их российские «сородичи» и первые из остроумных комментаторов», — сказал Сахрай.
С тем, что ситуация типична для соцсетей, согласен и управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов. «Но, пожалуй, это первый флешмоб, когда россияне обратили внимание на какую-то глобальную звезду, и не потому, что она каким-то образом задела страну и ее жителей или сделала что-то из ряда вон выходящее», — сказал он РБК.