Пост Леди Гаги прокомментировали 300 тыс. раз из-за флешмоба на русском

Флешмоб русскоязычных пользователей в Instagram Леди Гаги продолжается несколько дней. Россияне писали комментарии из-за предполагаемого романа певицы с актером Брэдли Купером, а потом начали общаться там же между собой

Леди Гаги и ​Брэдли Купер (Фото: Mike Blake / Reuters)

Число комментариев под последней публикацией певицы Леди Гаги в социальной сети Instagram перевалило за 300 тыс., при этом большинство из них оставляют русскоязычные пользователи.

Последний пост певицы, под которым появились русскоязычные комментарии, набрал максимальное для ее аккаунта количество комментариев — на 20:30 мск их было более 302 тыс. Обычно публикации Леди Гаги в Instagram набирают по 8–14 тыс. комментариев.

Предыдущий «рекорд» года по пользовательской активности принадлежал фотографии Леди Гаги в украшениях, предоставленных для премии «Оскар», — под ней более 74 тыс. комментариев. Часть из них — также комментарии русскоязычных пользователей социальной сети.

Флешмоб русскоязычных пользователей в Instagram певицы начался несколько дней назад — россияне начали приходить на страницу певицы, чтобы выразить свое отношение к расставанию российской модели Ирины Шейк с американским актером Брэдли Купером. Американские таблоиды, такие как In Touch, писали со ссылкой на источники, что причиной расставания стал роман Купера с Леди Гагой.