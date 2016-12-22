Ведомство Кудрина заявило об отсутствии у Минприроды данных о мусоре

Счетная палата, которую 22 мая возглавил Алексей Кудрин, обнаружила, что у профильного ведомства — Минприроды — нет достоверной информации об объемах мусора в России. Данные, собираемые Минприроды, в СП считают некорректными

Фото: Виктор Клюшкин / ТАСС

У Минприроды, которое вырабатывает и реализует госполитику в сфере обращения с отходами, «отсутствует достоверная информация» об объеме образующихся отходов, говорится в отчете Счетной палаты, который поступил в РБК.

Надзорное ведомство, которое 22 мая возглавил Алексей Кудрин, проанализировало показатели результативности отдельных мероприятий госпрограммы «Охрана окружающей среды» за 2016-2017 годы и январь—май 2018 года, а также нормативную документацию в сфере обращения с отходами, бухгалтерскую и бюджетную отчетности и другие данные.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора), объем образованных в 2016 году отходов составил 5,43 млрд т (более свежих данных в отчете не приводится). Эти показатели получены на основе ежегодной отчетности по отходам (форма № 2-ТП), которую предоставляют службе юрлица и индивидуальные предприниматели. В этой форме указывается весь перечень отходов, образующихся и принимаемых предприятием, и их дальнейшее движение.

Но эти данные являются не достаточно корректными, считает автор отчета, аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев. В качестве примера он указывает на то, что только по департаменту Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу в 2016 году не представили отчет 5131 организация, а в 2017 году — 2302 организации, что составляет 46,1% и 25,4% соответственно от общего числа компаний, оплативших негативное воздействие на окружающую среду в этом регионе.

Представитель Минприроды в понедельник вечером не смог оперативно предоставить комментарий.​

Достоверность данных подтверждается лишь при контрольных проверках, которые проводят органы Росприроднадзора в отношении организаций, относящихся к федеральному экологическому надзору, следует из отчета Счетной палаты. При этом служба не проверяет большинство предприятий, которые, хотя и обязаны предоставлять отчетность, но не делают этого: такие компании относятся к малому и среднему бизнесу, а, значит, их нельзя ни проверять, ни штрафовать за ​административное правонарушение, допущенное первый раз, замечает Жамбалнимбуев.

К тому же большая часть объемов твердых коммунальных отходов населения остается за пределами госрегулирования отрасли (федеральных ведомств), говорится в отчете. По данным контрольно-счетных органов 36 регионов, в 2016 году объем таких отходов составил 34,1 млн т, что практически в 10 раз больше объема, данными о котором обладает Росприроднадзор.

При этом в переработку попадает в среднем только 38,6% твердых коммунальных отходов индивидуальных предпринимателей и организаций, отчитавшихся по форме. «Основной объем образующихся твердых коммунальных отходов размещается на полигонах, свалках или образует мусорные навалы», — говорится в документе

В конце января премьер Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства на период до 2030 года. Позже Минпромторг посчитал, что для развития отрасли на 12 лет потребуется порядка 5 трлн руб., или 385 млрд руб. ежегодно.

Президент Владимир Путин на прямой линии 7 июня назначил главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и вице-премьера Алексея Гордеева, курирующего вопросы охраны природы, ответственными за решение экологических проблем страны. Путин тогда подчеркнул, что в России до 2024 года должны быть созданы 200 заводов по утилизации отходов. После этого пресс-служба Минприроды сообщала, что ведомство начало подготовку нацпроекта «Экология», согласно которому должны быть ликвидированы 200 незаконных свалок и мусорных полигонов, а также опасные для экологии объекты.