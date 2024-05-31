Эксперты предсказали, что ОПЕК+ продлит сокращение добычи на квартал

Страны ОПЕК+, вероятно, продлят добровольное сокращение добычи как минимум на третий квартал и не станут менять действующие условия сделки, считают опрошенные РБК эксперты. На этом фоне цены на нефть останутся на уровне $80–90

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Альянс ОПЕК+, заседание которого состоится 2 июня в онлайн формате, вероятно, продлит добровольные сокращения добычи нефти на третий квартал и не будет менять действующие условия сделки, которая длится до конца 2024 года, считают опрошенные РБК аналитики. По их мнению, странам удастся преодолеть разногласия по квотам.

Общий разрешенный уровень добычи нефти всех стран ОПЕК+ на текущий год составляет около 39,4 млн барр. в сутки (барр./с). Однако ряд участников добровольно в течение всего 2024 года снижают производство на 1,7 млн барр./с и еще на 2,2 млн барр./с только в первом полугодии, включая Россию и Саудовскую Аравию.

Текущие условия устраивают не всех участников сделки. Так, агентство Bloomberg ранее в мае со ссылкой на источники сообщало, что несколько стран ОПЕК+ — Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт и ОАЭ — настаивают на пересмотре своих квот на 2025 год в сторону увеличения. Такой запрос со стороны менее крупных производителей по сравнению с Россией и Саудовской Аравией озвучивается не в первый раз.

Существующие противоречия представляют собой «обычный процесс согласований», прокомментировал РБК директор по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. Запрос на корректировку квот особенно характерен для стран, где присутствует много добывающих компаний, в том числе иностранных, вроде Ирака или Казахстана, добавляет он.

«Рост добычи может быть обусловлен предыдущим спадом, иными технологическими причинами, инвестиционным циклом, рассогласованием действий отдельных компаний. Но нередко это и целенаправленная политика: если страна считает, что ее доля в общей добыче ОПЕК и ОПЕК+ занижена», — объясняет эксперт.

Какой срок продления добровольных сокращений возможен

Опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что добровольные сокращения добычи, действующие в первом полугодии 2024 года, будут продлены. «Мы ожидаем, что страны ОПЕК+ продлят в той или иной форме дополнительные ограничения добычи в размере 2,2 млн барр./с, действующие в первом полугодии 2024 года, по крайней мере на третий квартал. При этом возможны какие-то корректировки в отношении целей по добыче по отдельным странам», — рассказал Алексей Михеев, инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои инвестиции».

Альянс вряд ли будет определять уровень добычи до конца года и продлит добровольные сокращения только на третий квартал, также считает аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Он объясняет, что цена нефти марки Brent остается в комфортном для ОПЕК+ диапазоне $80–90 за баррель, при этом сохраняются шансы ее роста в случае усиления конфликта на Ближнем Востоке и ускорения экономики Китая. «Соответственно, пока нет оснований для ужесточения регулирования объема предложения на мировом рынке», — заключает она.

Вместе с тем если ОПЕК+ смягчит текущие ограничения на добычу, то котировки Brent, вероятно, опустятся ниже $80 за баррель — ближе к $70 за баррель, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. «Эти цены уже не устраивают многих в альянсе ОПЕК+», — говорит он, в то время как «цена Brent около $80 за баррель устраивает и производителей, и потребителей нефти». В Совкомбанке также считают вероятным продление текущих условий сделки на третий квартал.

В пользу продления добровольных сокращений говорит и тот факт, что страны, которые ранее не полностью выполняли условия соглашения, уже готовы компенсировать перепроизводство нефти и предоставляют соответствующий план, отмечает аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. Речь, в частности, идет об Ираке и Казахстане, которые превысили план по добыче в первом квартале на 1 млн барр./с. «В итоге в мае—сентябре Ирак обязался добывать на 50 тыс. барр./с меньше, в октябре-ноябре — на 100 тыс. барр./с меньше, а в декабре на 152 тыс. барр./с меньше. Это также подтверждает вектор картеля на дальнейшие ограничительные меры», — считает эксперт.

С аналогичным заявлением ранее в мае выступило российское Минэнерго. Ведомство сообщило, что Россия собирается компенсировать недовыполнение обязательств по добыче, которое наблюдалось в первом квартале, и в ближайшее время представит в секретариат ОПЕК свой план «по покрытию небольшого отклонения от добровольных добычных уровней».

При этом причин для углубления сокращений добычи нефти ОПЕК+ также нет «в силу сезонного роста спроса на топливо» в мире, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Полагаю, что решение о сохранении текущих рамок является наиболее оптимальным», — считает он.

Белогорьев ожидает «продления действующих ограничений до конца года» по итогам встречи альянса. Он считает, что переход к смягчению действующих ограничений по добычи до конца года пока выглядит для ОПЕК+ рискованным шагом. «Послабления могут быть сделаны для 2025 года, но сейчас рынок не в том состоянии, чтобы участники ОПЕК+ могли позволить себе заметный рост добычи», — добавляет он.

Производство и спрос на нефть в мире сегодня «балансируют около нуля с постоянным риском перехода к избытку предложения, и к концу года этот избыток почти неизбежен в силу ожидаемого роста добычи вне ОПЕК+», объясняет Белогорьев. «Помимо США (прогнозируется рост добычи до 0,8 млн барр./с в 2024 году), увеличение добычи ожидается также в Бразилии, Китае, Канаде, Гайане и Норвегии (совокупно около 0,7 млн барр./с роста)», — резюмирует Белогорьев.

В случае сохранения действующих ограничений на добычу «производство нефти и конденсата в России по итогам года может составить 510–515 млн т», считает эксперт. Согласно прогнозу Минэкономразвития, опубликованному в конце апреля, добыча нефти и конденсата в текущем году ожидается на уровне 523 млн т.

Как решение ОПЕК+ повлияет на стоимость нефти

Сейчас цена нефти марки Brent находится на уровне $82–83 за баррель, свидетельствуют данные торгов. При этом решение ОПЕК+ сохранить действующие условия сделки «уже заложено рынком в цену нефти», считают в «ВТБ Мои инвестиции». Аналогичной точки зрения придерживаются и в «Финаме».

«Однако по опыту прошлых решений ОПЕК+ «по факту» объявления могут начаться продажи нефти, и цена может упасть до $80. Отметим, что более глубокого снижения цены мы не ждем», — говорит Михеев. Дудченко добавляет, что согласно прогнозу «во втором квартале цена на нефть будет продолжать торговаться в диапазоне $80–90 за баррель». «Мы смотрим на рынок умеренно оптимистично», — заключает эксперт.

В то же время в «Цифра брокер» полагают, что «цены на нефть Brent могут восстановиться до уровней $86,5 за баррель» на решении ОПЕК+ по итогам встречи. «Не исключаем возможности дальнейшего удорожания в направлении к $90 за баррель», — добавляет Пырьева.

Жарский считает, что по итогам встречи ОПЕК+ на фоне сезона высокого спроса на топливо нефть может подорожать, но рост цен «не будет резким». При этом Васильев из Совкомбанка считает, что после решения альянса сохранить добровольные сокращения на третий квартал «котировки Brent останутся в устоявшемся диапазоне $80–85 за баррель».

Согласно прогнозу Совкомбанка во втором полугодии цена Brent будет снижаться: в третьем квартале она может составить в среднем $82 за баррель, в четвертом — $79 за баррель. «Мы ожидаем постепенного снижения нефтяных цен в этом году вслед за вероятным замедлением мировой экономики из-за высоких процентных ставок в развитых странах и нарастания геополитических противоречий (в первую очередь между Китаем и США/Западом)», — объясняет Васильев.

«Жесткая политика ОПЕК+ вкупе с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке и летним автомобильным сезоном в США могут стимулировать очередную волну роста [цен на нефть. — РБК]», — допускает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. Но при приближении цены Brent «к заветным $96–100 за баррель» мировой спрос на нефть «непременно» будет сокращаться, что приведет к возврату котировок обратно к $80 за баррель, заключает она.