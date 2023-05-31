В «Сибуре» заявили о готовности к расчетам в «экзотических валютах»

Компания уже использует донги и лиры и планирует осваивать иные «экзотические валюты»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Компания «Сибур» готова осваивать новые экзотические валюты для расчетов за свою экспортную продукцию. Об этом рассказал «РИА Новости» член правления — руководитель дирекции базовых полимеров холдинга Павел Ляхович. По его словам, еще в 2022 году холдинг перешел на расчеты в региональных валютах Китаем, Вьетнамом и Турцией.

«С Вьетнамом мы в донгах торгуем, в Китае в прошлом году перешли полностью на юани. В Турцию в лирах продаем. Но другие экзотические валюты тоже будем осваивать», — сказал Ляхович.

Также, по его словам, Сибур» начал «потихоньку» продавать полимеры в Бангладеш, Мьянму, Индонезию и Малайзию. Он добавил, что пока есть непредсказуемость ставок на транспортировку продукции, но компания видит возможность решить этот вопрос по мере регулярного присутствия на этих рынках.

«Сибур» — нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа, крупнейший в России производитель полимерной продукции. Продукция «Сибура» используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

В сентябре прошлого года гендиректор «Сибура» Михаил Карисалов в интервью РБК рассказал, что доля юаня в расчетах с Китаем существенно выросла и теперь превалирует над другими валютами, а также о том, что компания еще с 2019 года прорабатывает возможность расчетов с Вьетнамом в донгах. Тогда же он говорил, что компания работает с российскими банками над возможностью внедрить расчеты в южнокорейских вонах. По словам Карисалова, подготовка к переходу на расчеты в этих валютах ведется уже давно и началась за пять-шесть лет до спецоперации России на Украине и введения западных санкций.

Всего, по его словам, на начало весны 2022 года около 30% от продуктового портфеля компании — полимеры, каучуки, сжиженные углеводородные газы — шли в Европу, однако к сентябрю этот процент сократился практически до нуля.

О том, что европейские страны фактически перестали покупать у России полимеры и каучук еще до введения санкций, говорил Карисалов и позже, на Тюменском промышленно-энергетическом форуме. По его словам, всего от сотрудничества с компанией отказались около 700 европейских партнеров в рамках «самосанкций». «Просто прекратили [импорт], и все. Такая достаточно удивительно банальная история: они останавливают свои производства, мы видим существенную деградацию у шинников европейских», — сказал топ-менеджер. Европейцам потребуются «в прямом смысле слова годы» на замену сырья российского производства, подчеркивал он.

Поставки своей продукции компания переориентировала на Азию, в том числе в Китай. По его словам, в этом сыграло роль участие китайской Sinopec в капитале «Сибура» (владеет 8,5%). Главной проблемой сбыта в Азию Карисалов называл логистические сложности — отсутствие понятных маршрутов поставок и высокую стоимость доставки грузов.