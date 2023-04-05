Эксперты оценили возможные потери России из-за санкций на ввоз пластиков

От прекращения поставок пластиков из-за санкций в России могут пострадать отрасли, выпускающие продукцию на $250 млрд в год, оценили во ВШЭ. Но 90% импортного сырья удалось заместить, уверяет их крупнейший производитель «Сибур»

Полимерное производство (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В случае отсутствия «ясно выраженных действий» по импортозамещению в производстве пластиков или их «провала» могут быть затронуты отрасли, выпускающие продукцию, эквивалентную 14% российского ВВП за 2021 год. В денежном выражении это соответствует $251–257,2 млрд в год, или 18–18,4 трлн руб. Об этом говорится в исследовании об обеспеченности российского рынка полимерными (пластмассовыми) изделиями, проведенном коллективом сотрудников нижегородского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) и департамента прикладной экономики ВШЭ (есть у РБК). Отсутствие выпуска этой продукции авторы доклада рассматривают как гипотетически возможные потери от прекращения внешней торговли пластиками с недружественными странами.

«Указанная оценка — это суммарный выпуск всех отраслей российской экономики, использующих в качестве ресурса пластики и изделия из них, которые могут быть не поставлены в Россию из-за западных санкций, — пояснила РБК профессор, ведущий сотрудник Института анализа предприятий и рынков факультета экономических наук ВШЭ Светлана Голованова. — Эта оценка предусматривает, что не будет поставок пластиков через третьи страны, аналогичной продукции из других стран или собственного выпуска на внутреннем рынке — никаких усилий, направленных на решение проблемы». Она оговорилась, что фактические потери оценить сложно, потому что уже происходит перестройка производственных и логистических связей. «Потери могут реализовываться в разных формах, не только в виде сокращения объема производимой продукции: повышение цен, ухудшение качества, изменение логистики с соответствующими расходами», — добавила Голованова.

Прямые потери от прекращения поставок пластиков исследователи оценивают в значительно меньшие суммы. В натуральном выражении около половины российского импорта и трети российского экспорта пластиков в 2021 году приходилось на страны, которые ввели санкции против России. В гипотетическом случае полного прекращения внешней торговли пластиками с этими странами общий объем изделий из пластиков, который необходимо будет заместить либо за счет внутреннего производства, либо за счет поставок из других стран по состоянию на 2021 год оценивается в 1466,3 т ($5,3 млрд), рассчитали эксперты ВШЭ. Сокращение же экспорта российских пластиковых изделий в этом случае оценивается в 830,2 т ($1,4 млрд), говорится в докладе.

Глава крупнейшего в России производителя полимерной продукции «Сибур» Михаил Карисалов еще в сентябре 2022 года заявлял, что компания уже заместила 90% химической продукции, которую ранее импортировала из Европы, на остальное потребуется еще два-три года. «Нефтехимическая отрасль, как и другие, столкнулась в прошлом году с сильнейшими вызовами. Их последствия благодаря совместным усилиям производителей и переработчиков полимеров удалось максимально нивелировать, тем самым избежав возможных негативных потерь по итогам года. Во многом благодаря проектам импортозамещения и развитию внутренней переработки полимеров», — сообщили РБК в пресс-службе «Сибура».

Спрос на крупнотоннажные полимеры со стороны производителей готовой полимерной продукции удовлетворен в полном объеме, утверждает пресс-служба Минэнерго. По прогнозам, производство полиэтилена к 2030 году увеличится относительно объемов 2022 года в 2,1 раза, полипропилена — в 1,8 раза, а полистирола — в 1,4 раза, добавили там.

Почему возникли проблемы с химической продукцией в России

Производство пластиков в России на протяжении последних пяти лет демонстрировало устойчивый рост (от 5,5 до 17,2%), превышающий темпы обрабатывающих производств в целом (от 0,5 до 4,5%), который не прекращался даже в период пандемии COVID-19. Но санкции, введенные Евросоюзом и другими западными странами в 2022 году на ввоз в Россию сырья и компонентов для полимерной продукции, а также на ее экспорт на Запад, привели к сокращению российского производства пластиков, говорится в исследовании Высшей школы экономики. Так, по итогам 2022 года выпуск пластиков уменьшился на 6,8%. Наиболее существенно сократился выпуск полиамидов (на 16%), полиуретановых смол и поливинилхлоридов (на 11%) и полипропилена (на 8%).

По итогам 2021 года 75% потребностей российского рынка в пластиковой продукции были обеспечены за счет собственного производства, а 25% от общего объема выпуска пластиков направлялось на экспорт. Но агрегированные данные «маскируют» тот факт, что пластики даже одного типа являются высоко дифференцированным товаром: их повсеместное использование во многом происходит благодаря добавлению различных присадок, указывают авторы доклада. Ключевое значение в этом случае приобретает разработка рецептур для пластиков под задачи производства каждого конкретного типа продукции, подчеркивают они.

Зависимость от импорта По данным «Союза переработчиков пластмасс», в 2022 году производство базовых полимеров в России снизилось на 3,3%, до 7,7 млн т. Импорт сократился на 17,2%, до 925 тыс. т, экспорт — на 10,7%, до 3,09 млн т, внутреннее потребление — на 1,6%, до 5,54 млн т. Таким образом, доля импортного сырья на российском рынке сократилась с 19,9% до 16,7%. Импорт пластмассовых изделий упал намного сильней — на 40%, до 950 тыс. т.

До сих пор значительная часть этих присадок импортировалась из Европы. Но за первые десять месяцев 2022 года поставки пластиков из ЕС в Россию сократились по всем позициям на 19–77% в зависимости от их типа. Импорт сокращался также из других стран, что, возможно, свидетельствует о проблемах с логистикой, отмечают авторы исследования. «В условиях санкционного давления на Россию в 2022 году нарушились многие международные производственные и логистические цепочки. В зоне риска оказались и международные поставки пластиков и изделий из них, используемых как для конечного потребления, так и в качестве ресурсов или комплектующих в производстве иных типов продукции, — говорится в докладе. — Сокращение импортных поставок пластиков и изделий из них негативно сказывается на производстве отраслей-потребителей этой продукции».

В связи с текущей геополитической ситуацией компании-производители полимерных упаковочных материалов столкнулись с разрывами логистических цепочек, в том числе со сбоями в поставках сырьевых материалов, подтверждают в пресс-службе Минпромторга.

Что делают власти и компании для решения проблемы

Карисалов рассказывал в сентябре 2022 года на Тюменском промышленно-энергетическом форуме, что около 700 европейских поставщиков компонентов отказались работать с «Сибуром» «в режиме самосанкций», хотя у них не было прямого запрета на поставки в Россию. «Это небольшие объемы — спецхимия, но в то же время важнейшие катализаторы, поставщики технологий лицензий, запасных частей, — вспоминал он. — Ситуация была сложная — март, апрель, май мы потратили, чтобы осуществить замену порядка 500 наименований европейской продукции». Но теперь, по его словам, удалось заместить 90% этого химического сырья, в основном за счет дружественных стран.

Эксперты ВШЭ также отмечают «существенный рост» импортных поставок части компонентов, прежде всего из Турции и Китая. «Сибур» достаточно успешно справился с вызовами и смог оперативно поддержать отечественных переработчиков и в части импортозамещения — на рынок выведены семь новых марок полимеров, — и в части обеспечения «выпавшими» компонентами. Также «Сибур» проработал более 1 тыс. запросов от клиентов по подбору аналогов специальной химии и импортного сырья, 90% успешного подбора решений», — добавляет пресс-служба компании.

Но «пока область специальной химии, мастербатчей (суперконцентратов — красителей и добавок к полимерам. — РБК), катализаторов в России не развита, нам нужно два-три года», — предупреждал Карисалов. Задачи импортозамещения пластиковых изделий включают в значительной степени не только и не столько расширение производства первичных полимеров, сколько разработку рецептур и развитие производства специализированных добавок, то есть развитие малотоннажной химии, указывают и эксперты ВШЭ.

Российские компании совместно с Минпромторгом организовали работу по импортозамещению полимеров, следует из комментария пресс-службы ведомства. Так, «Сибур» в 2021-2022 годах выпустил 14 новых марок полипропилена и полиэтилена. Министерство также обсуждает с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями возможность и последствия перехода на использование альтернативной продукции в различных сегментах одноразовых изделий и упаковки. Оценивается релевантность альтернатив, наличие производств на территории России и другие факторы, включая готовность бизнеса инвестировать в переоборудование технологических линий производящих как упаковку, так и конечные потребительские товары, заключили в пресс-службе.