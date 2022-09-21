Глава «Сибура» Карисалов: ЕС нужны годы на замещение полимеров и каучука из России

«Сибур» оценил, когда ЕС заменит поставки полимеров и каучука из России

Около 700 компаний Европы отказались от сотрудничества с «Сибуром», среди них были поставщики лицензий и технологий. Из-за прекращения поставок каучука у европейских производителей шин начались проблемы, считает Карисалов

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

Европейские страны фактически перестали покупать у России каучук и полимеры, им потребуются, «в прямом смысле слова, года» на замену сырья российского производства. Об этом заявил генеральный директор «Сибура» Михаил Карисалов на Тюменском промышленно-энергетическом форуме (TNF), трансляция шла на YouTube.

«Просто прекратила [импорт], и все. Такая достаточно удивительно банальная история: они останавливают свои производства, мы видим существенную деградацию у шинников европейских», — сказал гендиректор «Сибура».

Всего от сотрудничества с компанией отказалось около 700 европейских партнеров в рамках «самосанкций», против «Сибура» международные санкции не введены, продолжил Карисалов. По его словам, это связано с использованием компанией в производстве углеводородного сырья. Отказались от сотрудничества «важнейшие катализаторы, часть запасных частей, поставщики технологий, лицензий», указал гендиректор «Сибура».

По словам Карисалова, компании потребовалось несколько месяцев, чтобы заменить около 500 наименований европейской и американской продукции, а бóльшая часть оборудования была импортной. Ситуация оказалась «достаточно сложной», указал он. К примеру, бутиллитий производится только в двух странах «старой» Европы — Великобритании и Германии, компания была уверена в этих поставщиках.

«Оказалось, что в один момент, скоординированно они могут прекратить поставки. Или производство гексена, которое в трех странах старой Европы существует, которое, к сожалению, было остановлено буквально в один месяц», — добавил гендиректор компании.

«Сибур» перенаправил сбыт в азиатские страны, однако наблюдаются некоторые трудности с логистикой, отметил Карисалов. «Здесь, конечно, главный вызов — сбыт есть, <...> но логистика, которой пока нет», — подчеркнул он и добавил, что сейчас очевидны удорожание и усложнение цепочек экспорта.

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Каучук считается основной производственной деятельностью «Сибура» — в виде бутадиен-нитрильных каучуков разных марок, в том числе порошкового бутадиен-нитрильного каучука. Всего предприятие выпускает 85 марок синтетического каучука.

В марте Евросоюз и Великобритания ввели санкции против на тот момент председателя правления «Сибур Холдинга» Дмитрия Конова. Он оказался в одном списке вместе с еще 14 российскими бизнесменами и топ-менеджерами, которые «оказывают поддержку или получают выгоду от правительства» России, либо обеспечивают для него «существенный источник дохода». В ЕС объяснили, что «Сибур» тесно связан с правительством России. «Дмитрий Конов работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход правительству России», — говорилось в документе.

Конов вскоре ушел в отставку и покинул совет директоров «с учетом включения в санкционные списки» для повышения устойчивости бизнеса «Сибура», объявила компания. В июне он оспорил санкции в суде. Представитель Конова объяснил, что тот считает ограничительные меры лишенными юридических и фактических оснований.

Сейчас разделы с перечнем членов совета директоров и правления «Сибура» на сайте компании недоступны «в связи с плановым техническим обслуживанием».