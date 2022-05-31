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Война санкций ,  
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Больше половины бизнеса выступило за «новую экономическую модель»

Уже приспособились к санкциям или надеются сделать это около 77% российских компаний, при этом большинство считает меры правительства по поддержке бизнеса недостаточными
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

Большинство российских компаний уже адаптировались к работе в условиях санкций или надеются прийти к такому результату в ближайшее время. Об этом говорится в «Мониторинге текущего состояния бизнеса в России», проводимого аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова Института экономического роста им. Столыпина (есть у РБК).

  • Санкции затронули большинство российских компаний — 86,8%. Из них 77,4% или уже приспособились к работе в новых условиях, или надеются адаптироваться к санкциям. Однако 11,7% компаний не сумели этого сделать и вынуждены полностью или частично остановить бизнес.
  • Ситуация в бизнесе большинством предпринимателей оценивается негативно: у 67,1% бизнес-показатели падают, из них 12,8% признались, что уже находятся в кризисе, а 22,4% «балансируют около нуля». Только 10,4% опрошенных бизнесменов заявили, что их бизнес стабилен и продолжает расти.
  • При этом действия правительства по поддержке бизнеса положительно, как спокойные и эффективные, оценили 34,7%, больше половины — 56,4% — оценивают их как недостаточные.
  • Столько же бизнесменов — 56,4% — считают, что экономическая ситуация в стране сложная и заставляет «отказаться от косметических изменений и кардинально менять правила игры». России нужна новая экономическая модель, которая позволит бизнесу «удобно, выгодно и безопасно работать». Менее 4% настроены крайне пессимистично и считают, что «перспектив нет».

В мониторинге приняли участие руководители и владельцы 6003 компаний из 85 субъектов Российской Федерации.

После начала специальной военной операции на Украине российская экономика попала под беспрецедентное санкционное давление, сейчас Евросоюз разрабатывает уже шестой пакет санкций, в котором обсуждается нефтяное эмбарго. Под санкции попали крупнейшие российские банки, активы Центробанка, крупные предприятия ведущих отраслей экономики, сектор авиаперевозок и многие другие.

24.02–24.05. Инфографика
Политика

После начала военной операции президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с гендиректорами и владельцами крупного бизнеса. Президент неоднократно выступал с инициативами предоставить свободу бизнесу, чтобы он мог адаптироваться к новым условиям. 25 апреля Путин сказал, что на фоне западных санкций необходимо оградить бизнес от «чрезмерного, необоснованного, ненужного» контроля.

«Надо спокойно дать работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства», — сказал тогда президент.

До этого он поручил поручил правительству и правоохранительным органам снизить регуляторную и административную нагрузку на бизнес. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава СК Александр Бастрыкин и врио главы МЧС Александр Чуприян.

Доклады по данной теме поручено сделать до 1 июня и далее раз в полгода.

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