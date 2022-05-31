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Операторы электричек получили рекордную прибыль

Операторы электричек получили прибыль ₽5 млрд по итогам 2021 года
Суммарная прибыль 25 операторов электричек в 2021 году составила 5 млрд руб. — рекорд с 2018 года. Этому способствовали восстановление пассажиропотока и госсубсидии, без которых большинство компаний осталось бы в убытках
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совокупная выручка железнодорожных пригородных пассажирских компаний (ППК) по итогам 2021 года составила 91 млрд руб., чистая прибыль — 5 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировал РБК.

Это рекордные показатели как минимум за последние четыре года — с 2018-го. В пандемийном 2020 году выручка операторов электричек была на 26% ниже — почти 67,6 млрд руб. Тогда же они получили суммарный чистый убыток 11,7 млрд руб.

Перевозкой пассажиров по регулируемым тарифам в пригородном сообщении занимаются 25 операторов электричек в 72 регионах России. Доли в 24 из них принадлежат РЖД. С монополией не связан только крупнейший оператор электричек — Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК; подконтрольна структурам Искандера Махмудова и Андрея Бокарева). По итогам 2021 года на ЦППК пришлось 63% выручки и 56% чистой прибыли всех пригородных компаний.

Что помогло компаниям получить рекордную прибыль

В 2021 году в пригородном сообщении по сети РЖД было перевезено 961,4 млн пассажиров — это на 19,5% больше, чем в 2020 году. Но допандемийного уровня 2019 года достичь не удалось: тогда было перевезено 1,08 млрд человек. Именно за счет частичного восстановления пассажиропотока после пандемии Московско-Тверская ППК смогла получить чистую прибыль в прошлому году (192 млн руб. против убытка 1 млрд руб. в 2020-м), поясняет пресс-секретарь компании Александр Долгих. Рост выручки пригородных пассажирских компаний в 2021 году обусловлен восстановлением рынка железнодорожных перевозок после пандемии, соглашается Роман Тиняев, директор практики «Транспорт и логистика» консалтинговой компании Strategy Partners. Кроме того, пассажироперевозки выросли за счет увеличения маршрутной сети электричек — в 12 регионах появилось 14 новых маршрутов, добавляет представитель РЖД.

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Улучшением финансовых результатов операторы электричек также обязаны мерам антикризисной поддержки бизнеса со стороны властей, продолжает Долгих. Это подтверждает гендиректор Пермской пригородной компании Сергей Канцур. К примеру, речь идет о субсидии из федерального бюджета на возмещение части расходов, понесенных в 2020 году, которые связаны с арендой, управлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом подвижного состава. Постановление об этом премьер Михаил Мишустин подписал в июне 2021 года. Суммы полученных субсидий Долгих и Канцур не раскрыли. Еще одним фактором достижения безубыточности пригородных компаний представитель РЖД считает исполнение обязательств регионами по возмещению потерь от государственного регулирования тарифов (с учетом потерь, связанных с коронавирусной инфекцией).

24 из 25 операторов электричек закончили 2021 год с чистой прибылью. Убыток был только у Калининградской ППК — 1,1 млн руб. Именно за счет субсидий обеспечиваются покрытие расходов и прибыльность большинства пригородных пассажирских компаний, отмечает Тиняев. Кроме Центральной ППК все компании получили валовые убытки — в сумме они составили 11,8 млрд руб., указывает эксперт.

Удастся ли продолжить восстановление перевозок

В январе—апреле 2022 года пассажирские перевозки в пригородном сообщении на сети РЖД выросли на 6% к аналогичному периоду 2021 года, до 304,1 тыс. человек. «Компания развивается, назначаются дополнительные поезда. Надеемся на дальнейшее восстановление пассажиропотока», — говорит пресс-секретарь Московско-Тверской ППК.

Если пандемийных ограничений не будет, вероятно возвращение пассажиропотока в пригородном сообщении к уровню 2019 года в течение одного-двух лет (в 2022–2023 годах), полагает Тиняев. Благодаря развитию пригородного сообщения в Пермском крае компания планирует перевезти 7,5 млн человек, что на 4% выше допандемийного уровня, говорит Канцур.

Но значительный рост рентабельности по итогам 2022 года маловероятен, в том числе из-за возросших расходов на финансирование (из роста ключевой ставки ЦБ), предупреждает Тиняев. Он приводит в пример финансовые результаты Центральной ППК в первом квартале: ее выручка сократилась на 23% к аналогичному периоду 2021 года, до 10,5 млрд руб., компания получила 3,3 млрд руб. чистого убытка. К тому же из-за возросшей долговой нагрузки существенно выросли процентные расходы компании, замечает он.

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Фото:Артем Житенев / ТАСС

По итогам 2022 года прибыль покажут только Центральная, Московско-Тверская и Северо-Западная ППК — операторы с высокой интенсивностью перевозок, а все остальные опять окажутся «за гранью прибыльности», полагает заведующий лабораторией прогнозирования региональной экономики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Кирилл Янков. С этим не согласен гендиректор Волго-Вятской ППК Анатолий Кузнецов. На фоне увеличения транспортной активности населения, ожидаемого превышения допандемийного пассажиропотока этот перевозчик планирует получить «безубыточный финансовый результат». Основной проблемой, с которой сталкивается Волго-Вятская ППК, Кузнецов называет опережающий рост себестоимости перевозок в условиях санкционного давления. «Собственных средств компании недостаточно для приобретения подвижного состава», — сетует он.

Каковы шансы на передачу пригородного комплекса инвесторам

По крайней мере в 2021 году интерес к вхождению в капитал пригородных пассажирских компаний проявляла группа «Синара». «В настоящее время решений о передаче пригородного комплекса частным инвесторам не принято», — сообщил РБК представитель РЖД. По его словам, пригородные перевозки — это по большей части социально ориентированные транспортные услуги. Кроме того, это высококапиталоемкий вид деятельности, требующий значительных ресурсов на поддержание и развитие имущества и инфраструктуры, задействованной в перевозках. Это и подвижной состав, ремонтные и обслуживающие депо, вокзалы и остановочные пункты, платформы и т.д. «Здесь важно сохранить баланс, который обеспечит транспортную доступность населения регионов, развитие перевозок и повышение качества услуг», — подчеркнул представитель РЖД.

По мнению Янкова, у операторов электричек также могут возникнуть проблемы из-за импортных комплектующих в современных электричках. В начале мая немецкая компания Siemens, с участием которой производятся электропоезда «Ласточка», объявила об уходе из России. Но техобслуживание «Ласточек» будет продолжено в рамках действующего российского законодательства под руководством и контролем холдинга РЖД, подчеркивали в монополии.

РБК направил запросы в пресс-службы ЦППК и других пригородных пассажирских компаний.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
При участии
Анастасия Серова, Маргарита Овсянникова
электрички пригородные электрички РЖД Перевозки пассажиров общественный транспорт
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