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Бизнес ,  
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Сеть «Лента» поменяла логотип

Изображенный на логотипе ретейлера подсолнух решили сделать «более легким, современным и диджитал-френдли»
«Лента» LNTA ₽244,9 +0,2% Купить
Фото: предоставлено пресс-службой
Фото: предоставлено пресс-службой

Компания «Лента» Алексея Мордашова, владеющая сетью одноименных магазинов, решила сменить логотип, говорится в поступившем в РБК сообщении «Ленты». Символом компании останется подсолнух, однако его внешний вид изменится: цветок станет меньше похож на реальное растение и больше на символ. Кроме того, само название «Лента» на логотипе теперь написано другим шрифтом.

«Мы решили не отказываться от нашего узнаваемого подсолнуха, а сделать его более легким, современным и диджитал-френдли», — пояснил директор по коммерции и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод. По его словам, новый логотип должен отражать перемены в компании — новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн и клиентоцентричный подход.

В сообщении «Ленты» отмечается, что у каждого формата торговых точек компании — гипер- и супермаркетов, минимагазинов и онлайн-торговли появится собственный логотип, однако везде будут присутствовать подсолнух и название «Лента».

Первый гипермаркет под вывеской «Лента» был открыт в 1999 году, однако компания начала работу с оптовыми покупателями на несколько лет раньше. В предыдущий раз она меняла логотип около десяти лет назад: тогда также поменялся внешний вид подсолнуха, а кроме того, исчез слоган «Экономия в каждой покупке. Всегда».

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19 мая «Лента» объявила о покупке сети супермаркетов «Билла Россия» (Billa Russia GmbH, принадлежит немецкой REWE Group) за €215 млн. Эта сделка должна сделать ее второй по числу супермаркетов сетью в Москве, после X5 Retail Group.

«Лента» купит сеть супермаркетов «Билла» за €215 млн
Бизнес
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

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По состоянию на 31 марта под управлением «Ленты» находились 254 гипермаркета и 140 супермаркетов общей торговой площадью более 1,5 млн кв. м в 89 городах европейской части России.

Покупка «Биллы» стала уже второй крупной сделкой на российском рынке продуктового ретейла, о которой было объявлено в середине мая 2021 года. 18 мая «Магнит» сообщил о покупке группы «Дикси». За 92,4 млрд руб. компания приобретет 2612 магазинов «Дикси» и 39 торговых точек под брендом «Мегамарт» общей площадью 854 тыс. кв. м.

В начале 2021 года «Магнит» объявил о смене бренда самого крупного формата — одноименных суперсторов. В рамках репозиционирования магазинов большого формата компания выбрала для них бренд «Магнит Экстра».

Автор
Евгений Калюков Евгений Калюков
«Лента» ретейл логотип
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