Сеть «Лента» поменяла логотип

Изображенный на логотипе ретейлера подсолнух решили сделать «более легким, современным и диджитал-френдли»

Фото: предоставлено пресс-службой

Компания «Лента» Алексея Мордашова, владеющая сетью одноименных магазинов, решила сменить логотип, говорится в поступившем в РБК сообщении «Ленты». Символом компании останется подсолнух, однако его внешний вид изменится: цветок станет меньше похож на реальное растение и больше на символ. Кроме того, само название «Лента» на логотипе теперь написано другим шрифтом.

«Мы решили не отказываться от нашего узнаваемого подсолнуха, а сделать его более легким, современным и диджитал-френдли», — пояснил директор по коммерции и маркетингу «Ленты» Дмитрий Богод. По его словам, новый логотип должен отражать перемены в компании — новую стратегию, выход в мультиформатность, развитие онлайн и клиентоцентричный подход.

В сообщении «Ленты» отмечается, что у каждого формата торговых точек компании — гипер- и супермаркетов, минимагазинов и онлайн-торговли появится собственный логотип, однако везде будут присутствовать подсолнух и название «Лента».

Первый гипермаркет под вывеской «Лента» был открыт в 1999 году, однако компания начала работу с оптовыми покупателями на несколько лет раньше. В предыдущий раз она меняла логотип около десяти лет назад: тогда также поменялся внешний вид подсолнуха, а кроме того, исчез слоган «Экономия в каждой покупке. Всегда».

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