Спутниковый интернет Starlink заработал в Армении и Омане
В Армении и Омане стали доступны услуги глобальной спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании в социальной сети X.
«Армения стала 130-й страной, территорией или рынком в мире, где доступен высокоскоростной интернет», — сообщила компания.
Благодаря запуску системы в Армении и Омане будет обеспечен «быстрый и стабильный интернет» как в крупных городах, так и в труднодоступных уголках страны, добавили в пресс-службе.
Starlink — глобальная спутниковая сеть, основанная предпринимателем Илоном Маском в 2002-м году. Сейчас она доступна в США, Канаде, Австралии, большинстве стран Европы.
Ранее Илон Маск, комментируя отказ властей ЮАР на выдачу лицензии для работы Starlink в стране назвал это решение «расистской политикой» По словам Маска, в ЮАР есть «крупная политическая партия, которая активно продвигает идею геноцида белых», власти страны месяц назад приняли «закон, легализующий изъятие собственности у белых без какой-либо компенсации».
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