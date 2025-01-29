Bloomberg узнал о планах Apple добавить поддержку Starlink в iPhone

iPhone в понедельник незаметно получили обновление ПО, позволяющее подключаться к сети Starlink, сейчас эту функцию тестируют. В России к системе легально подключиться пока нельзя

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Корпорация Apple планирует добавить поддержку сети спутниковой связи Starlink в iPhone и для этой цели втайне сотрудничает с SpaceX и оператором T-Mobile US, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В понедельник, 27 января, вышло обновление программного обеспечения iPhone, которое поддерживает эту технологию, отмечает агентство.

Оператор T-Mobile открыл возможность регистрации в ранней версии сервиса Starlink для телефонов и на этой неделе включил в тестирование небольшое количество iPhone.

«Вы участвуете в бета-тестировании T-Mobile Starlink. Теперь вы можете отправлять текстовые сообщения через спутник практически из любой точки мира. Чтобы начать использовать покрытие beyond, обновите, пожалуйста, до версии iOS 18.3.», — такое сообщение от T-Mobile получили первые бета-тестеры.

У первых пользователей в настройках сотовой связи появился переключатель для управления функцией спутниковой связи.

Технология прямой связи между спутником и смартфоном называется Direct to Cell (DTC). Спутники Starlink запускает компания миллиардера Илона Маска SpaceX. Несколько тысяч спутников находятся на низкой околоземной орбите (на расстоянии до 550 км от поверхности планеты, в то время как другие спутники находятся значительно выше). На Земле сигнал принимает терминал, в комплекте с которым идут роутер и кабели. Сейчас Starlink доступен в США, Канаде, странах Европы, Австралии, некоторых государствах Латинской Америки и Африки. В России легально подключиться к системе нельзя. Однако Bloomberg сообщал, что в стране можно купить терминалы Starlink, которые работают через подписку, оформленную на имена жителей стран Европы, а связь доступна в приграничных районах.

Маск на днях анонсировал начало тестирования прямого соединения мобильных телефонов с сетью Starlink с 27 января, но не раскрыл детали.