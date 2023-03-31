Американская корпорация 3М нашла покупателя на бизнес в России

Корпорация 3M, один из крупнейших производителей респираторов в мире, нашла покупателя на бизнес в России. Рыночная стоимость двух заводов компании оценивается в $50 млн, но для одобрения сделки продавцам придется сделать скидку

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Американская химическая группа 3M ведет переговоры о продаже своих российских активов научно-производственному холдингу ВМП. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с деталями переговоров. Президент ВМП Михаил Вахрушев подтвердил факт переговоров, но от дальнейших комментариев отказался.

По словам собеседника РБК, стороны уже получили разрешение на сделку от подкомиссии по сделкам с иностранцами правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями (подкомиссию возглавляет министр финансов Антон Силуанов). РБК обратился за комментарием в пресс-службу головного офиса 3M, а также Минфина, Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы.

В России у 3M есть два завода — в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, где в первую очередь производятся продукты для нефтегазовой отрасли, и в Волоколамске (выпускает средства защиты, включая респираторы). Выручка «ЗМ Россия» (головное юрлицо компании в России) в 2021 году составила 17,7 млрд руб., чистая прибыль — почти 1,2 млрд руб.

Почему 3М уходит из России

В ответ на начало боевых действий на Украине 3М, как и многие другие западные компании, приостановила работу в России в мае 2022 года. В сентябре руководство компании приняло план по продаже активов в России, говорится в ее отчете за 2022 год. В документе указано, что по состоянию на конец прошлого года стоимость основных активов и обязательств компании в России, предназначенных для продажи, составляла около $50 млн.

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров также оценивает общую стоимость активов 3М в России в $50 млн (около 3,9 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). Но если покупатель не получит доступ к продуктам, интеллектуальной собственности, стоимость может быть существенно ниже, около $20–25 млн, говорит эксперт. По данным собеседника РБК, знакомого с ходом переговоров, 3M не будет продавать технологии производства, в рамках сделки речь идет исключительно о производственных мощностях.

Сумма сделка по продаже активов в России будет ниже, чем их справедливая стоимость, поскольку российские власти согласуют сделки иностранным инвесторам из так называемых недружественных стран (страны, которые ввели в отношении России санкции) только при дисконтах не менее чем 50% к рыночной цене.

За прошлый год о приостановке инвестиций в Россию, выходе с российского рынка, остановке бизнеса заявили более тысячи международных компаний. Присутствие в стране в различных формах сократили компании практически из всех секторов экономики: в ретейле с российского рынка ушли сети H&M, IKEA, McDonalds и многие другие, закрыли производства Volkswagen, BMW, Renault, Fazer, KONE, перестали работать сервисы Mastercard, Visa, iHerb, TikTok. В целом из России пока смогли уйти только 8,5% западных компаний. Около 2 тыс. зарубежных компаний ждут согласования Минфина на продажу российских активов, сообщала в марте газета Financial Times со ссылкой на данные Киевской школы экономики.

Чем известна 3M и что производила в России

Американская 3M (раньше называлась Minnesota Mining and Manufacturing Company) была основана в 1902 году. Выручка компании за прошлый год составила $34,2 млрд, из них на США пришлось $15 млрд. Акции 3М торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. Выручка 3М сократилась на 3% по сравнению с 2021 годом, в том числе из-за сокращения спроса на респираторы на фоне спада пандемии COVID-19. После этого компания объявила о сокращении около 2,5 тыс. сотрудников (2,6%) по всему миру.

Компания известна, например, тем, что ее сотрудник в 1925 году изобрел прообраз прозрачной клейкой ленты — скотча (этот товарный знак принадлежит 3M). Компания производит более 60 тыс. наименований продукции — в том числе респираторы, как строительные, так и медицинские, которые получили широкое распространение во время пандемии COVID-19, беруши, стикеры post-it, медицинское оборудование и расходные материалы и т.п.

Продукция компании продается более чем в 70 странах, а ее производственные мощности расположены почти в 30 странах. Представительство в России она открыла в 1991 году. В 2008 году компания завершила строительство завода в Волоколамске, в 2015 году открыла завод в Татарстане. На российских предприятиях компания производит антикоррозийные покрытия, материалы для авторемонта и решения для систем пожаротушения. В 2018 году компания расширила производство строительных респираторов в Волоколамске, а в 2021 году анонсировала выпуск медицинских респираторов на этом заводе, но фактическое их производство не начала.

С началом пандемии COVID-19 в 2020 году компания завила, что планирует сделать более миллиарда медицинских масок. В итоге по итогам 2020 года, несмотря на общий спад экономики из-за локдаунов, компании удалось сохранить выручку — она составила $32,2 млрд (+0,1% за год), при этом сегмент персональной безопасности, в который входят маски, респираторы и т.п., за 2020 год вырос на 27%, медицинских решений — на 39%

Что известно о покупателе

Научно-производственный холдинг (НПХ) ВМП работает с 1991 года, компания основана Ириной Фришберг, которая управляла ей до 2002 года. Холдинг производит антикоррозионные материалы для металла и бетона, огнезащитные составы, полимерные покрытия пола и металлические порошки. Головной офис холдинга находится в Екатеринбурге, производства расположены в городе Арамиль Свердловской области, Петербурге, а также в Астане. Кроме России продукцию компании продают дилеры в Казахстане, Белоруссии, Турции и Латвии, указано на ее сайте.

Выручка головного юрлица, НПХ «ВМП», в 2021 году составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 194 млн руб. Владельцы головного юрлица в отчетности не раскрываются, но долями в дочерних компаниях владеют Михаил Вахрушев, Александр Линев, Илья Зарцын и Дмитрий Левин.

В конце марта 2023 года на заводе в Арамиле, который выпускает лакокрасочные и антикоррозийные материалы, произошел пожар. Но в компании заявили, что основные производственные мощности не пострадали и они «обеспечат выполнение текущих обязательств и полноценную реализацию новых проектов». Завод в Арамиле запустили в 2020 году, в создание производства был вложен 1 млрд руб.