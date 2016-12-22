Суд арестовал первого фигуранта дела братьев Магомедовых

Речь идет о руководителе входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артуре Максидове. Ему, как и братьям Магомедовым, вменяют создание преступного сообщества и мошенничество

Артур Максидов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца руководителя входящей в «Сумму» строительной компании «Интекс» Артура Максидова в рамках уголовного дела о создании преступной организации, передает корреспондент РБК. ​Максидову вменяют создание преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), а также мошенничество (ч. 4 ст. 159).

Как заявил следователь на суде, Максидов, действуя в составе преступной организации, в период до 23 декабря 2015 года организовал хищение из бюджета 668,925 млн руб. путем завышения цен. Сам Максидов на суде заявил, что «ошарашен» выдвинутыми против него обвинениями.

Параллельно суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для владельцев группы «Сумма» Магомеда и Зиявудина Магомедовых. Решение по ним пока не вынесено. Братья подозреваются в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничестве (ч. 4 ст. 159), а также растрате (ч. 4 ст. 160).

Об уголовном деле в отношении братьев Магомедовых МВД сообщило в субботу, 31 марта. Фигурантом этого же дела стали Максидов. Ведомство уточнило, что в рамках этого дела прошли обыски в 25 регионах страны, расследуются хищения в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

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