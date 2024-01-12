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Российские авиакомпании в 2023 году превысили план перевозки пассажиров

Министр Савельев: авиакомпании перевезли в 2023 году 105 млн пассажиров
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Российские авиакомпании перевезли за прошедший год 105 млн пассажиров, перевыполнив план на 2 млн. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев.

«По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 млн пассажиров, что на 2 млн пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%», — говорится в пресс-релизе Минтранса.

Он также уточнил, что в 2022 году услугами авиаперевозчиков воспользовались 95,2 млн человек.

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Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ярдов рассказал, что в 2023 году авиакомпании превысили запланированную планку в 103 млн пассажиров.

В конце ноября 2023 года глава Минтранса рассказал, что Россия потеряла 76 пассажирских лайнеров, после того как Запад ввел санкции. По словам министра, «нас неожиданно застали врасплох решением забрать самолеты». В результате введения санкций были арестованы 76 самолетов, которые находились на технических стоянках, обслуживались за рубежом или готовились к вылету из западных стран.

В июне 2022 года Савельев сообщил, что большая часть российских авиаперевозчиков перевели свои самолеты из зарубежных реестров в национальный.

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Теги
Минтранс Виталий Савельев Авиакомпании пассажиры
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