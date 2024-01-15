Крупнейший частный авиаперевозчик России сократит присутствие в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Авиакомпания S7 перераспределит летные экипажи и частично сократит численность сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутов и сокращением летной программы, сообщили РБК в перевозчике.

Некоторым московским сотрудникам предложено перейти на работу в иркутский и новосибириский хабы, в которых S7 усиливает свое присутствие.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170 и также продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные», — рассказали в авиакомпании.

Под сокращение попадут 13-15% московского офиса, работающие в коммерческом, финансовом и экономическом департаментах, а также отделе продаж. Сокращение сотрудников в столичном регионе связано со снижением числа рейсов из Москвы, из-за сложностей c двигателями Airbus A320 и А321neo, временно припаркованы около 20% самолетов из 100, выяснил «Коммерсантъ». К началу зимы не использовались 13 из 39 Airbus A320 и А321neo, на которых стоят P&W производства США. Это оборудование не могут отремонтировать в России или дружественных ей странах, а приобрести подержанные двигатели почти невозможно из-за проблем с их использованием у всех перевозчиков мира.

Двигатели PW1000G (GTF) проблемен в эксплуатации, прошлым летом производитель отозвал свыше тысячи двигателей этой модели. Авиакомпании Европы и США были вынуждены отменять рейсы, как минимум 57 перевозчиков перестали использовать лайнеры с этими двигателями.

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