 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Крупнейший частный авиаперевозчик России сократит присутствие в Москве

S7 сократит присутствие экипажей в Москве для развития в Новосибирске и Иркутске
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Авиакомпания S7 перераспределит летные экипажи и частично сократит численность сотрудников в Москве в связи с изменением маршрутов и сокращением летной программы, сообщили РБК в перевозчике.

Некоторым московским сотрудникам предложено перейти на работу в иркутский и новосибириский хабы, в которых S7 усиливает свое присутствие.

«Пилоты могут пройти переобучение на другой тип ВС, в частности на Embraer 170 и также продолжить работу в компании. Кроме того, часть пилотов и бортпроводников по нашим рекомендациям переходят на работу в другие авиакомпании, в том числе международные», — рассказали в авиакомпании.

Под сокращение попадут 13-15% московского офиса, работающие в коммерческом, финансовом и экономическом департаментах, а также отделе продаж. Сокращение сотрудников в столичном регионе связано со снижением числа рейсов из Москвы, из-за сложностей c двигателями Airbus A320 и А321neo, временно припаркованы около 20% самолетов из 100, выяснил «Коммерсантъ». К началу зимы не использовались 13 из 39 Airbus A320 и А321neo, на которых стоят P&W производства США. Это оборудование не могут отремонтировать в России или дружественных ей странах, а приобрести подержанные двигатели почти невозможно из-за проблем с их использованием у всех перевозчиков мира.

Двигатели PW1000G (GTF) проблемен в эксплуатации, прошлым летом производитель отозвал свыше тысячи двигателей этой модели. Авиакомпании Европы и США были вынуждены отменять рейсы, как минимум 57 перевозчиков перестали использовать лайнеры с этими двигателями.

Ространснадзор проверит «Уральские авиалинии» после проблем с Airbus
Бизнес
Фото:Виталий Невар / РИА Новости

Материал дополняется.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Львова Анастасия Львова
S7 Москва Иркутск Новосибирск хабы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 января
EUR ЦБ: 96,07 (-0,68) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 16 января
USD ЦБ: 87,68 (-0,46) Инвестиции, 17:37
СК начал проверку после сообщений об избиении школьника учителем Общество, 20:48
Крупнейший частный авиаперевозчик России сократит присутствие в Москве Бизнес, 20:47
Politico узнало о беспокойстве Госдепа США из-за делегации Китая в Давосе Политика, 20:34
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 20:13
Суд в Москве запретил публикации о вакансиях «только для славян» Общество, 20:11
Власти обсудили запрет экспорта бензина после аварии у ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:58
Лавров и глава МИД Ирана осудили удары США и Британии по Йемену Политика, 19:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
РУСАДА отреагировало на информацию о 37 пойманных на мельдонии хоккеистах Спорт, 19:57
Wildberries нашла всех находившихся на сгоревшем складе сотрудников Общество, 19:53
Польские водители возобновили блокаду КПП на границе с Украиной Политика, 19:50
Хулио Иглесиаса задержали в аэропорту Доминиканы из-за содержимого багажа Общество, 19:49
Президент Киргизии сообщил о срыве госпереворота Политика, 19:41
Бумаги TCS Group выросли после решения акционеров о «переезде» в Россию Инвестиции, 19:38
Акционеры «Тинькофф» утвердили «переезд» компании в Россию Финансы, 19:28