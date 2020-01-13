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Бизнес ,  
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Борис Ротенберг проиграл иск к европейским банкам

Бизнесмену не удалось убедить суд, что банки дискриминируют его, отказываясь обслуживать его счета. Четыре североевропейских банка перестали работать с Ротенбергом после того, как против него ввели санкции США
Борис Ротенберг (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Бизнесмен Борис Ротенберг проиграл в суде иск к европейским банкам, отказавшимся обслуживать его счета из-за введенных санкций, сообщает издание Helsingin Sanomat. Теперь предприниматель будет обязан оплатить судебные издержки в размере €530 тыс.

В 2014 году четыре банка перестали обслуживать счета, связанные с семьей Бориса Ротенберга, который имеет двойное гражданство России и Финляндии. Речь идет о датском Danske Bank, шведских Svenska Handelsbanken и Nordea Bank и финском OP Corporate Bank. Продолжение работы с находящимся в санкционном списке бизнесменом могло привести к распространению на них действия вторичных санкций

В октябре 2018 года Ротенберг подал в суд на банки. В феврале 2019 года суд Хельсинки отклонил его первый иск, однако бизнесмен продолжил судиться с банкирами. Обладатель состояния в $1,1 млрд по версии Forbes, требовал от банков исполнения обязательств и компенсации в размере €70 тыс.

РБК направил запрос адвокату Бориса Ротенберга Михаэлю Саарикоски.

В Финляндии Ротенберг обладает земельным участком с виллой в районе города Ханко. В 2018 году суд запретил предпринимателю строить на участке новые здания, хотя Ротенберг планировал возвести на этой территории гостевой дом площадью 350 кв.м. Против продолжения застройки участка выступила армия Финляндии — военные указали на то, что участок Ротенберга находится поблизости от артиллерийского полигона.

СМИ узнали о запрете строительства на участке Ротенберга в Финляндии
Общество

Бизнесмен Борис Ротенберг вместе с братом Аркадием Ротенбергом является совладельцем СМП Банка. Аркадий Ротенберг — бывший владелец компании «Стройгазмонтаж», которая была главным подрядчиком строительства Крымского моста.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Борис Ротенберг, Финляндия, банки
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