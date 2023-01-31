Власти Москвы заключили крупнейшую за год сделку по покупке офисов

Правительство Москвы купило бизнес-центр в офисном квартале «Верейская плаза», который построила компания основателя Музея русской иконы Михаила Абрамова. Эта сделка стала крупнейшей на офисном рынке столицы в 2022 году

Комплекс «Верейская плаза» (Фото: verejskaya-plaza.ru)

Подконтрольное правительству Москвы АО «Развитие активов» стало собственником первой очереди бизнес-центра «Верейская плаза» рядом с Аминьевским шоссе в Можайском районе Москвы. Это следует из данных Единого государственного реестра недвижимости. Право собственности на здание по адресу: ул. Верейская, 29, стр. 154, и участок зарегистрировано на компанию 10 января 2023 года.

Общая площадь бизнес-центра составляет 26,6 тыс. кв. м, арендная площадь — около 20 тыс. кв. м. Комплекс бизнес-центров «Верейская плаза» строила Plaza Development, основанная создателем Музея русской иконы Михаила Абрамова, который погиб в 2019 году. Несколько лет назад правительство Москвы уже выкупило другой корпус в том же деловом квартале, в нем разместились Второй кассационный и Первый апелляционный суды.

Компания «Развитие активов» подведомственна департаменту городского имущества Москвы, указано на ее сайте. РБК направил запросы в пресс-службу этого департамента и экономического блока правительства Москвы.

Что известно про покупателя «Развитие активов» создано для управления городским имуществом, удовлетворения общественных потребностей и повышения коммерческой привлекательности объектов города Москвы, говорится на сайте компании. Она занимается управлением, продажей, арендой и развитием объектов коммерческой и жилой недвижимости. В портфеле компании — объекты площадью более 685 тыс. кв. м. В 2020 году ее «дочка» Центральная топливная компания купила «платиновые» апартаменты на 93-м и 94-м этажах башни «Федерация» в деловом районе «Москва-Сити» за 1,1 млрд руб. «Развитие активов» выкупает не только недвижимость, но и промышленные предприятия: в 2022 году компания стала собственником владимирского завода по производству смесей для асфальта НПО «Биотум».

По данным руководителя департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирины Хорошиловой, правительство города купило бизнес-центр для размещения своих структур, а сделка была заключена в четвертом квартале 2022 года. Но она не уточняет, какие именно структуры правительства могут разместиться в этом здании. По оценке CORE.XP, это крупнейшая сделка по покупке для собственных нужд или аренде офисов, заключенная в прошлом году.

В плане-графике закупок АО «Развитие активов» указано, что она планировала заплатить за актив 3,94 млрд руб. По словам гендиректора компании Remain Дмитрия Клапши, если сделка совершена, чтобы использовать бизнес-центр самостоятельно, а не сдавать его в аренду, эта сумма соответствует рыночной стоимости объекта. Если сдавать в аренду, то сумма сделки могла быть ниже — как правило, конечные собственники готовы платить больше.