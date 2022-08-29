Власти Москвы купили завод для ремонта дорог

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Бизнес попросил продлить параллельный импорт на 2023 год Бизнес, 01:10
Как поменялись долги бизнеса и россиян в рублях и валюте. Инфографика Бизнес, 01:00
Экс-мэра Архангельска задержали с участниками автопробега суперкаров Общество, 00:42
Минобороны раскрыло детали учений «Восток-2022» Политика, 00:41
Польша осталась недовольна предложением ФРГ поставить 20 танков Leopard Политика, 00:09
Власти Москвы купили завод для ремонта дорог Бизнес, 00:00
Покорят ли россияне Америку. Главные интриги US Open 2022 года Спорт, 00:00
Как лечить рассеянный склероз Партнерский проект, 28 авг, 23:59
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Власти Энергодара назвали срыв визита МАГАТЭ на ЗАЭС целью обстрелов ВСУ Политика, 28 авг, 23:55
Голевая передача Головина позволила «Монако» прервать победную серию ПСЖ Спорт, 28 авг, 23:46
Боррель усомнился в решении ЕС по полному запрету на выдачу виз россиянам Политика, 28 авг, 23:42
Премьер Баварии заявил, что ФРГ пока не нашла замену российскому газу Политика, 28 авг, 23:23
Захарова увидела в комментариях Белого дома признание фашизма в США Политика, 28 авг, 23:20
Левандовски оформил дубль во втором матче «Барселоны» подряд Спорт, 28 авг, 23:16
Бизнес ,  
0 

Власти Москвы купили завод для ремонта дорог

Власти Москвы купили владимирский завод по производству материалов для асфальта. Собственное производство позволит столице закупать материалы дешевле и оптимизировать поставки. Цены на асфальтобетон в Москве за год выросли на 40%
Фото: biotum / VK
Фото: biotum / VK

Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы АО «Развитие активов» в начале августа стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Этой компании принадлежит завод по производству смесей на основе битума во Владимирской области. Предприятие выпускает полимерно-битумные вяжущие материалы, которые используются в дорожном строительстве, а также мастики, гидроизоляцию, герметики.

Гендиректор «Биотум» Артур Азаев и глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман подтвердили РБК сделку. Сумму сделки стороны не раскрыли.

До начала августа Азаеву, который также возглавляет Объединение горских евреев в Москве, принадлежало 32% компании. Еще 30% «Биотума» до сделки принадлежало Эльчину Биньягуеву, 19% — Саадию Якубову и почти 18% — Саломону Захаряеву.

«Автодор» пообещал дорогу от Петербурга до Севастополя без светофоров
Общество
Фото:Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Предприятие «Биотум» «довольно продолжительное время» поставляло полимерно-битумные вяжущие материалы для дорог Москвы, уточнил Азаев. По его словам, компания «как добросовестный подрядчик была замечена и оценена как выгодный актив, который целесообразно иметь в собственности города»: «Акционерам завода поступило предложение о покупке, которое было рассмотрено и в итоге принято».

Город уже провел «все необходимые процедуры по обеспечению бесперебойности работы предприятия и сохранению коллектива», подчеркнули в департаменте городского имущества. Компания будет передана в оперативное управление ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

ГБУ «Автомобильные дороги» отвечает за состояние асфальта в столице: по результатам 2021 года учреждение заключило контракты на 97 млрд руб., с начала 2022 года — на 22 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, в ведении которого находится это учреждение.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: NBC Universal Television Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Andrew Parsons / Getty Images «А вдруг я все пропущу»: чем опасен FOMO-синдром и как ему противостоять
Инструкции
Pro
Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС
Статьи
Pro
Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты»
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи
Pro
Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images Как одеться, чтобы создать нужный образ на работе
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи

Зачем Москва покупает битумный завод

Новый актив поможет оптимизировать производство и поставки асфальтобетонных смесей, необходимых для содержания дорог и дворов Москвы, объяснил РБК Гаман. Сделка, по его прогнозу, даст возможность получать «необходимую для города продукцию от собственного производителя по низким ценам, что позитивно скажется на качестве обслуживания московских дорог».

Материалы, произведенные компанией «Биотум», использовались при строительстве моста на остров Русский во Владивостоке, реконструкции Кутузовского проспекта в Москве, реконструкции аэропорта в Махачкале и строительстве дороги из Кракова в Катовице в Польше, говорится на сайте компании. По словам Гамана, «Биотум» — один из крупнейших в России производителей материалов на основе битума.

Выпуск части стройматериалов оказался на 100% зависим от западных станков
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

По данным аналитической компании СМПРО, «Биотум» занимает седьмое место по объему выручки среди производителей битумных смесей в Центральном федеральном округе. Выручка компании по итогам 2021 года выросла почти в три раза, до 1,4 млрд руб. Однако компания закончила год с убытком почти в 30 млн руб., по результатам 2020 года убыток был в два раза больше — 65 млн руб. Говоря про 2020 год, Азаев уточнял, что многие контракты компании были сорваны из-за закрытия границ, нарушенных логистических цепочек.

Как росли цены на материалы для дорог

Стоимость нефтяных битумов резко выросла в 2021 году: в декабре прошлого года, по данным Росстата, тонна нефтяных битумов при покупке строительными компаниями стоила 30,6 тыс. руб., что на 72% выше, чем в декабре 2020 года. К маю 2022 года стоимость материала осталась примерно на том же уровне — 30,7 тыс. за тонну.

Подорожали и готовые асфальтобетонные смеси, которые производятся на основе битума. Цены производителей без учета доставки до потребителя за первое полугодие 2022 года выросли в среднем по России на 22% (до 4,4 тыс. руб. за тонну) по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорит руководитель департамента исследований и аналитики СМПРО Андрей Черников. За то же время цены в Центральном федеральном округе выросли на 28%, а в Москве и Подмосковье — на 40%.

Это не первый случай, когда Москва, покупает предприятия, необходимые для нужд города. Например, весной 2020 года в начале пандемии COVID-19 власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок. Тогда это объяснялось тем, что собственное предприятие поможет сэкономить на закупках и не допустить дефицита медицинских изделий. В мае 2022 года город получил московский завод французского концерна Renault, который принял решение уйти из России после начала боевых действий на Украине 24 февраля.

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
стройматериалы Москва битум дороги
Материалы по теме
Власти Москвы назвали сроки завершения масштабного строительства дорог
Бизнес
Компания мэрии Москвы купила «платиновые апартаменты» в башне «Федерация»
Бизнес
Собянин напомнил о планах продлить бесплатный для москвичей МСД до М-12
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter