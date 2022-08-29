Власти Москвы купили завод для ремонта дорог

Власти Москвы купили владимирский завод по производству материалов для асфальта. Собственное производство позволит столице закупать материалы дешевле и оптимизировать поставки. Цены на асфальтобетон в Москве за год выросли на 40%

Фото: biotum / VK

Дочерняя компания департамента городского имущества Москвы АО «Развитие активов» в начале августа стала владельцем научно-производственного предприятия «Биотум», следует из данных единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Этой компании принадлежит завод по производству смесей на основе битума во Владимирской области. Предприятие выпускает полимерно-битумные вяжущие материалы, которые используются в дорожном строительстве, а также мастики, гидроизоляцию, герметики.

Гендиректор «Биотум» Артур Азаев и глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман подтвердили РБК сделку. Сумму сделки стороны не раскрыли.

До начала августа Азаеву, который также возглавляет Объединение горских евреев в Москве, принадлежало 32% компании. Еще 30% «Биотума» до сделки принадлежало Эльчину Биньягуеву, 19% — Саадию Якубову и почти 18% — Саломону Захаряеву.

Предприятие «Биотум» «довольно продолжительное время» поставляло полимерно-битумные вяжущие материалы для дорог Москвы, уточнил Азаев. По его словам, компания «как добросовестный подрядчик была замечена и оценена как выгодный актив, который целесообразно иметь в собственности города»: «Акционерам завода поступило предложение о покупке, которое было рассмотрено и в итоге принято».

Город уже провел «все необходимые процедуры по обеспечению бесперебойности работы предприятия и сохранению коллектива», подчеркнули в департаменте городского имущества. Компания будет передана в оперативное управление ГБУ Москвы «Автомобильные дороги».

ГБУ «Автомобильные дороги» отвечает за состояние асфальта в столице: по результатам 2021 года учреждение заключило контракты на 97 млрд руб., с начала 2022 года — на 22 млрд руб. РБК направил запрос в пресс-службу департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, в ведении которого находится это учреждение.

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Зачем Москва покупает битумный завод

Новый актив поможет оптимизировать производство и поставки асфальтобетонных смесей, необходимых для содержания дорог и дворов Москвы, объяснил РБК Гаман. Сделка, по его прогнозу, даст возможность получать «необходимую для города продукцию от собственного производителя по низким ценам, что позитивно скажется на качестве обслуживания московских дорог».

Материалы, произведенные компанией «Биотум», использовались при строительстве моста на остров Русский во Владивостоке, реконструкции Кутузовского проспекта в Москве, реконструкции аэропорта в Махачкале и строительстве дороги из Кракова в Катовице в Польше, говорится на сайте компании. По словам Гамана, «Биотум» — один из крупнейших в России производителей материалов на основе битума.

По данным аналитической компании СМПРО, «Биотум» занимает седьмое место по объему выручки среди производителей битумных смесей в Центральном федеральном округе. Выручка компании по итогам 2021 года выросла почти в три раза, до 1,4 млрд руб. Однако компания закончила год с убытком почти в 30 млн руб., по результатам 2020 года убыток был в два раза больше — 65 млн руб. Говоря про 2020 год, Азаев уточнял, что многие контракты компании были сорваны из-за закрытия границ, нарушенных логистических цепочек.

Как росли цены на материалы для дорог Стоимость нефтяных битумов резко выросла в 2021 году: в декабре прошлого года, по данным Росстата, тонна нефтяных битумов при покупке строительными компаниями стоила 30,6 тыс. руб., что на 72% выше, чем в декабре 2020 года. К маю 2022 года стоимость материала осталась примерно на том же уровне — 30,7 тыс. за тонну. Подорожали и готовые асфальтобетонные смеси, которые производятся на основе битума. Цены производителей без учета доставки до потребителя за первое полугодие 2022 года выросли в среднем по России на 22% (до 4,4 тыс. руб. за тонну) по сравнению с тем же периодом прошлого года, говорит руководитель департамента исследований и аналитики СМПРО Андрей Черников. За то же время цены в Центральном федеральном округе выросли на 28%, а в Москве и Подмосковье — на 40%.

Это не первый случай, когда Москва, покупает предприятия, необходимые для нужд города. Например, весной 2020 года в начале пандемии COVID-19 власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок. Тогда это объяснялось тем, что собственное предприятие поможет сэкономить на закупках и не допустить дефицита медицинских изделий. В мае 2022 года город получил московский завод французского концерна Renault, который принял решение уйти из России после начала боевых действий на Украине 24 февраля.