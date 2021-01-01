Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала» для его оздоровления

Сейчас 38,9% АО «Первый канал» принадлежит Росимуществу, еще 9,1% у ФГУП «ИТАР-ТАСС» и 3% у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Таким образом, государство контролирует 51% компании.

Еще 29% «Первого канала» владеет Национальная медиа группа. Кому принадлежат оставшиеся 20%, неизвестно. До сентября этой долей владел ВТБ, купивший ее весной прошлого года у бизнесмена Романа Абрамовича. Затем банк сообщил, что перестал быть акционером «Первого канала», не уточнив, кому достался его пакет. Источники РБК на рынке говорили, что он вернулся к Абрамовичу. Представитель бизнесмена и пресс-служба «Первого канала» это не комментировали.

ВТБ вышел из уставного капитала «Первого канал» перед тем, как правительство должно было решить вопрос с его финансовой поддержкой. На конец прошлого года кредиторская задолженность АО «Первый канал» составила 20,4 млрд руб., по данным базы СПАРК. В 2019 году чистый убыток компании по РСБУ равнялся 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб.

Представитель группы ВТБ сообщил РБК, что банк рассматривает возможность вновь стать акционером «Первого канала». Каких-либо деталей он не раскрыл.