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Технологии и медиа ,  
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Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала» для его оздоровления

Орешкин стал председателем совета директоров «Первого канала». Это назначение подтверждает, что вещатель остается одним из ключевых медиаактивов государства, заявили РБК в Минцифры
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Как сообщили РБК в пресс-службе Минцифры, новым председателем совета директоров «Первого канала» стал помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин.

В министерстве объяснили увеличение уставного капитала телеканала и назначение Орешкина «необходимостью финансового оздоровления».

«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что «Первый канал» по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», — заявили в министерстве.

Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала АО «Первый канал». Доля государства в «Первом канале» снизится с 51 до 34%, но оно получит специальное право на управление вещателем — золотую акцию. Взнос в уставной капитал «Первого канала» сделает частный акционер, имя которого еще неизвестно.

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Технологии и медиа
Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

Сейчас 38,9% АО «Первый канал» принадлежит Росимуществу, еще 9,1% у ФГУП «ИТАР-ТАСС» и 3% у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Таким образом, государство контролирует 51% компании.

Еще 29% «Первого канала» владеет Национальная медиа группа. Кому принадлежат оставшиеся 20%, неизвестно. До сентября этой долей владел ВТБ, купивший ее весной прошлого года у бизнесмена Романа Абрамовича. Затем банк сообщил, что перестал быть акционером «Первого канала», не уточнив, кому достался его пакет. Источники РБК на рынке говорили, что он вернулся к Абрамовичу. Представитель бизнесмена и пресс-служба «Первого канала» это не комментировали.

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ВТБ вышел из уставного капитала «Первого канал» перед тем, как правительство должно было решить вопрос с его финансовой поддержкой. На конец прошлого года кредиторская задолженность АО «Первый канал» составила 20,4 млрд руб., по данным базы СПАРК. В 2019 году чистый убыток компании по РСБУ равнялся 4,1 млрд руб. при выручке почти 27 млрд руб.

Представитель группы ВТБ сообщил РБК, что банк рассматривает возможность вновь стать акционером «Первого канала». Каких-либо деталей он не раскрыл.

Авторы
Сергей Соболев, Виктория Полякова
«Первый канал» Максим Орешкин
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