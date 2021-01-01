Орешкин возглавил совет директоров «Первого канала» для его оздоровления
Как сообщили РБК в пресс-службе Минцифры, новым председателем совета директоров «Первого канала» стал помощник президента и бывший министр экономического развития Максим Орешкин.
В министерстве объяснили увеличение уставного капитала телеканала и назначение Орешкина «необходимостью финансового оздоровления».
«Столь высокий уровень представительства государства в совете директоров компании является дополнительным подтверждением факта того, что «Первый канал» по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства», — заявили в министерстве.
Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении уставного капитала АО «Первый канал». Доля государства в «Первом канале» снизится с 51 до 34%, но оно получит специальное право на управление вещателем — золотую акцию. Взнос в уставной капитал «Первого канала» сделает частный акционер, имя которого еще неизвестно.