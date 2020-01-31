Созданием системы оплаты проезда по ЦКАД займется структура Ротенберга

Конкурс на право создать интеллектуальную транспортную систему выиграла компания «Казань телематика». Общая стоимость проекта определена в 5,11 млрд руб.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Объявленный ООО «Единый оператор Центральной кольцевой автомобильной дороги» (ЦКАД) конкурс на создание предназначенной для этой трассы интеллектуальной транспортной системы выиграла компания «Казань телематика», следует из информации, размещенной на портале госзакупок. На публикацию протокола обратили внимание «Ведомости».

Итоговая стоимость услуг в соответствии с предложением победителя конкурса определена в 5,11 млрд руб., а начальная цена составляла 5,367 млрд руб. Второй участник конкурса (название конкурента в опубликованном протоколе не приведено) предлагал выполнить те же работы за 4,83 млрд руб., однако конкурсная комиссия сочла его предложение худшим из-за отсутствия у этой компании опыта проведения соответствующих работ и меньшего числа квалифицированных специалистов.

По данным системы СПАРК, «Казань телематика» на 100% принадлежит ООО «НТС» (Национальные телематические системы), совладельцами которого являются Игорь Ротенберг (сын Аркадия Ротенберга) и Андрей Шипелов — каждому из них принадлежит по 45%, а также Алексей Нащекин (10%). Ротенберг и его партнер Шипелов приобрели доли в НТС осенью 2017 года.

В соответствии с техническим заданием «Казань телематика» должна в несколько этапов разработать для отдельных участков ЦКАД системы взимания платы, управления дорожным движением и передачи данных.

Представитель Ротенберга отказался от комментариев. РБК направил запрос в «Автодор».