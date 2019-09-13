Медведев определил платный участок ЦКАДа

Участок Центральной кольцевой автомобильной дороги от пересечения с федеральной трассой М-10 «Россия» (в районе города Клин) до пересечения с дорогой федерального значения А-130 «Москва — Малоярославец» (город Наро-Фоминск) станет платным. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев, сообщается на сайте государственной компании «Автодор».

По данным «Автодора», альтернативным бесплатным маршрутом станет дорога федерального значения А-107 «Московское малое кольцо», бесплатный объезд по которой — от пересечения со скоростной дорогой М-11 «Москва — Санкт-Петербург» (село Литвиново, Солнечногорский район) до пересечения с трассой А-130 (село Романцево, Троицкий административный округ Москвы).

Проект нового кольца вокруг Москвы (ЦКАД) стоимостью 313,3 млрд руб. был утвержден правительством в 2001 году. Общая протяженность дороги составит 339–344 км. Заказчиком со стороны государства выступила госкомпания «Автодор».Завершение проекта было назначено на 2019 год.

По данным Счетной палаты, на 1 декабря 2018 года строительная готовность ЦКАД на отдельных участках составляла до 66%. В апреле прошлого года палата заявила о многомиллиардных нарушениях при реализации проекта. Отставание от графика и рост стоимости работ привели к тому, что 15 октября 2018 года президент Владимир Путин распорядился создать оперативный штаб для ликвидации отставаний по проекту и недопущению роста его стоимости в будущем. Сроки реализации проекта ЦКАД были сдвинуты на конец 2020 года — начала 2021 года.