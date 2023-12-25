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Политика ,  
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Мантуров сообщил о промышленном шпионаже против России

Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России
Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Недружественные страны охотятся за российскими разработками в сфере вооружений, сообщил в интервью «РИА Новости» вице-премьер России Денис Мантуров.

По его словам, шпионаж был, есть и будет всегда. «Доходит уже не только до шпионажа», — подчеркнул Мантуров, напомнив, как ФСБ предотвратила покушение на руководителя оборонно-промышленного предприятия (ОПК).

«Это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но на наших специалистов, которые особо ценны», — считает он.

В интервью Мантуров также рассказал, что Россия опережает Запад по производству вооружений и намерена поддерживать этот высокий темп.

ФСБ предотвратила теракт против руководства оборонного завода в Ижевске
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ФСБ 18 декабря задержала подозреваемого в подготовке теракта против одного из руководителей ОПК в Ижевске. По версии спецслужбы, россиянин по заданию украинской террористической организации готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства. Против него возбудили дела по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК.

Теги
Денис Мантуров ОПК вооружение
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