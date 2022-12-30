В России вырос спрос на услуги ремонта смартфонов и бытовой техники

В целом за год спрос на услуги ремонтников увеличился на 20–25%, сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

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В этом году России вырос спрос на ремонт планшетов и смартфонов, пик пришелся на весну, когда ситуация с поставками новой продукции в страну была неопределенной, пишут «Известия» со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина. Он оценил рост интереса к этим услугам в 20–25%.

Агрегаторы услуг тоже заметили повышение спроса на ремонт электроники и бытовой техники. В частности, отремонтировать стиральные машины в начале четвертого квартала этого года решили на 180% больше клиентов «Юлы», чем в январе, посудомоечные машины — на 100%, а телевизоры и холодильники — на 50%. Больше всего таких объявлений появилось в июне, второе место у октября.

За первые десять месяцев этого года спрос на установку, ремонт и обслуживание бытовой техники вырос на 62% по сравнению с показателями января—октября прошлого года, рассказали в пресс-службе «Авито Услуг».

Весной правительство России разрешило ввоз в страну товаров иностранного производства по параллельному импорту — без разрешения правообладателя. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень продукции для параллельного импорта, после чего несколько раз обновлял список. В него включены товары многих иностранных производителей смартфонов и ноутбуков, в том числе Apple, Samsung, Dell, HP, Acer, Asus, Lenovo.