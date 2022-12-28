Власти ответили на просьбу запретить ввозить ноутбуки Dell, HP и Acer

Исключать из параллельного импорта ноутбуки и персональные компьютеры зарубежных производителей нет смысла, считают в Минпроторге. Взамен власти изучат возможность выплаты кешбэка покупателям российской техники

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Минпромторг не видит необходимости исключать иностранные бренды производителей ноутбуков и техники из параллельного импорта. Так в ведомстве прокомментировали инициативу запретить параллельный импорт техники марок Dell, HP, Acer и других зарубежных производителей, как предлагал отечественный вендор ICL.

«Мы прорабатываем возможность точечной настройки механизма параллельного импорта по сегментам», — сообщили «Коммерсанту» в Минпроторге. Вместе с Минцифры ведомство прорабатывает механизмы финансовой и маркетинговой поддержки потребителей российской техники, в том числе с помощью льготных кредитов и возврата части стоимости техники покупателям. В Минцифры также читают, что увеличения спроса на российскую продукцию нужно добиваться «за счет конкурентных решений, а не запретом импорта».

С просьбой запретить параллельный импорт техники Dell, HP, Acer, MSI, HPE, Inspur, Asus, Lenovo и Fujitsu к главе Минцифры Максуту Шадаеву обращался гендиректор ООО «Айсиэл Техно» (ICL, производитель компьютеров, мониторов, ноутбуков) Евгений Степанов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. Запрет на ввоз товаров этих зарубежных марок в России позволит «освободить» внутренний рынок от иностранных компаний и увеличить на нем долю отечественной вычислительной техники до 50%. Собеседник «Коммерсанта», знакомый с предложением ICL, говорит, что в части запрета параллельного импорта речь идет в первую очередь о потребительской электронике — персональных компьютерах, моноблоках и ноутбуках.

ICL предлагает также ввести утилизационный сбор на импортную вычислительную технику в размере 20% от стоимости, выдавать субсидии российским производителям электроники, предусмотреть для дистрибьюторов льготные кредиты на закупку российской техники, а для граждан, приобретающих отечественную электронику, запустить программу кешбэка на 20%.

Предложения ICL обсуждались 21 декабря на совещании с отечественными производителями и ретейлерами у заместителя главы Минцифры Андрея Заренина, рассказал источник «Коммерсанта» на ИT-рынке. Участники «концептуально поддержали» многие предложения ICL, но «камнем преткновения» стал вопрос об ограничении параллельного импорта, говорит собеседник газеты.

Ограничения на импорт негативно повлияют на ассортимент в магазинах и могут дестабилизировать ситуацию на рынке, увеличив объемы продукции, поступающей в Россию нелегально, без необходимой документации, считают в «М.Видео-Эльдорадо». Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, объединяет DNS, «М.Видео-Эльдорадо», «Марвел-Дистрибуцию», «Ситилинк», Beko, Huawei и др.) поддерживает идею кешбэка для покупателей российской техники, сказал изданию ее представитель Антон Гуськов. В то же время меру по введению утильсбора в организации считают нецелесообразной.

Всего, по данным GS Group, за 11 месяцев в Россию было поставлено 2,7 млн ноутбуков, падение в штучном выражении составило 65%.