Сечин раскритиковал налоговую политику Минфина

Кризис на внутреннем рынке топлива спровоцировало «непроработанное» решение Минфина по сокращению демпфера, а постоянные изменения в налогообложении нефтяной отрасли затрудняют реализацию начатых проектов, заявил Сечин

Игорь Сечин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов, при этом Минфин игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяников при налогообложении, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Большое влияние на деятельность компании оказывает постоянное изменение системы налогообложения отрасли. Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе—сентябре текущего года. А уже в октябре Минфином России были инициированы очередные изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли — порядка определения цены на нефть для налоговых целей», — рассказал глава «Роснефти».

По его словам, министерством было предусмотрено экономически не обоснованное снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене Brent. «При этом, продолжая применять для налогообложения нерелевантный для России ценовой индикатор (котировку Brent), финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», — считает Сечин.

Более того, продолжил он, для налоговых целей также предлагается использовать виртуальные затраты на фрахт для более не существующих маршрутов поставки российской нефти в Европу, без учета стоимости транспорта и других логистических издержек, затрат на страхование, конверсионных расходов, процентных платежей по привлеченным кредитам.

«Еще одна инициатива, реализованная без проведения всестороннего анализа ее влияния и без обсуждения с отраслью, — дифференциация цен на газ для различных категорий промышленных потребителей на фоне роста налоговой нагрузки на отрасль. Принятые изменения приведут к разбалансированию рынка и созданию дефицита газа для социально значимых отраслей. Кроме того, рост НДПИ на газ (объем платежей в ближайшие три года вырастет на 25%) приведет к изъятию инвестиционного и оборотного ресурса из отрасли и снизит возможности поддержания уровней добычи в будущем», — указал глава «Роснефти».

Сечин также рассказал о сложностях с финансированием из-за поступательного повышения ключевой ставки, а также с исполнением трансграничных платежей из-за усиления санкционного давления. «С начала усиления санкций Банком России так и не сформированы надежные маршруты исполнения трансграничных платежей в различных валютах, что затрудняет своевременное зачисление экспортной выручки», — добавил он.

РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Оптовая стоимость бензина начала расти весной 2023 года после того, как глава Минфина Антон Силуанов анонсировал снижение в два раза компенсации нефтяным компаниям за сдерживание цен на нефтепродукты на внутреннем рынке (топливный демпфер). «Разницу при высоких ценах на Западе мы компенсировали [из бюджета], при низких ценах на Западе нефтяники доплачивали [в бюджет]. Сейчас западных рынков нет. <...> Поэтому в настоящее время демпфер, по сути дела, идет в маржу нефтепереработчиков», — пояснял министр.

В начале сентября цена марки «Премиум-95» на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновляла рекорды несколько дней и впервые достигла 75 тыс. руб. за тонну. Биржевая стоимость дизеля 19 сентября достигла пиковых 75 036 руб. за тонну (на 30 ноября «Премиум-95» торгуется в районе 48,2 тыс. руб. за тонну, а дизельное топливо — в районе 53,5 тыс. руб. за тонну).

Демпферный механизм на нефтепродукты работает в России с 2019 года, до апреля 2023 года он рассчитывался на основе разницы между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой, которая утверждалась властями. При положительной разнице правительство компенсировало компаниям сдерживание цен на внутреннем рынке, при отрицательной — компании, наоборот, платили в бюджет. Однако после начала спецоперации России на Украине и введения масштабных западных санкций стало некорректно считать экспортную стоимость российских нефтепродуктов (например, Европа ввела эмбарго на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года).

21 сентября правительство временно ограничило экспорт бензина и дизельного топлива, такое решение было принято из-за резкого роста оптовых цен. Меры не коснулись поставок в страны Евразийского экономического союза (кроме России в него входят Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия), Абхазию и Южную Осетию. В Минэнерго поясняли, что ограничения позволят пресечь серый экспорт топлива и насытить внутренний рынок. В Кремле уточняли, что запрет будет действовать «столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

В октябре власти сняли ограничения на экспорт дизтоплива, доставляемого в морские порты по трубопроводам, при условии, что компания поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведенного топлива. Для поставщиков, которые перепродают, но не производят сами, во избежание серого экспорта была введена заградительная пошлина 50 тыс. руб. за тонну. Кроме того, власти решили восстановить топливный демпфер, удвоив компенсации нефтяным компаниям (те получают деньги, если экспортная цена выше российской).

17 ноября правительство отменило временный запрет на экспорт бензина. В Минэнерго тогда подчеркнули, что за два месяца на внутреннем рынке был создан профицит топлива. При этом в министерстве допустили возврат запрета «в случае необходимости».