Средняя цена однокомнатной квартиры в России выросла в 1,6 раз за четыре года

«Однушки» в России подорожали более чем в полтора раза за четыре года

Рост цен на жилье «подогревают» программы ипотечного кредитования по льготным условиям, отмечают аналитики Frank RG. По итогам 2023 года рынок поставит очередной рекорд по выдаче ипотеки

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в России с 2020-го по ноябрь 2023 года выросла на 64% и составила 4,6 млн руб. Об этом говорится в исследовании аналитической и консалтинговой компании Frank RG «Ипотека в России 2023», с которым ознакомился РБК. Исследование основано на собственных подсчетах Frank RG и данных Росстата.

В 2020 году средняя цена «однушки» составляла 2,8 млн рублей, в 2021 году цена выросла на 17,5% — до 3,3 млн рублей. Пик темпов роста цен на «однушки» пришелся на 2022 год: тогда за год средняя цена выросла на 1 млн рублей (+30,3%) — до 4,3 млн руб., в 2023 темпы роста замедлились — до 7%.

Как и почему росли цены на первичное жилье

По данным Росстата, средняя цена квадратного метра в новостройке по итогам третьего квартала 2023 года выросла на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 134 тыс. руб. Среди сегментов новостроек больше всего подорожали метры в новостройках премиум-класса: на 7,5% — до 303,3 тыс. руб. Среди регионов самые высокие цены и темпы роста — у Москвы и Подмосковье (+9% и +5% соответственно). Средняя стоимость квадратного метра в Москве по итогам третьего квартала составила 324,8 тыс.руб., в Подмосковье почти в два раза дешевле — 174,9 тыс. руб.

Как пояснила РБК руководитель группы ипотеки Frank RG Ольга Филиппова, цены на недвижимость начали расти более быстрыми темпами с 2020 года после запуска программы «Льготной ипотеки», и в последующем «Семейной ипотеки».

«Жилье стало доступнее, а значит где спрос, там и предложение. Цены беспрерывно растут, потому что их постоянно подогревают программами ипотечного кредитования по льготным условиям. И как мы говорили с экспертами, на сегодня смысла останавливать рост цен нет, потому что люди покупают», — констатирует эксперт.

Филиппова добавляет, что ажиотажный спрос на новостройки создает и скорое окончание действия госпрограммы льготной ипотеки (действует до 1 июля 2024 года, в Минстрое сообщали о планах ее продления). Кроме того, Банк России вводит с 1 января 2024 года ряд ужесточений для ипотечных кредитов: это повышение первоначального взноса до 30% и количественные ограничения на выдачу ипотечных кредитов для банков.

«В условиях постоянных изменений рынок ипотеки по итогам 2023 года поставит очередной рекорд по выдаче», — говорится в исследовании Frank RG. Объем ипотечных кредитов вырастет на 65% по сравнению с прошлым годом и составит 7,9 трлн руб., прогнозируют в компании.

Половина всех купленных квартир — по льготной ипотеке

Основным драйвером рынка в 2023 году остается ипотека с господдержкой, указывают аналитики. Из 6,3 трлн руб. выданных ипотечных кредитов в 2023 году 56% — по госпрограммам, оставшиеся 44% — рыночные программы. Наибольшую долю среди госпрограмм занимает «Семейная ипотека»: на нее приходится 45% от всех госпрограмм (+7п.п. по итогам 10 месяцев 2023 года), а вот программа льготной ипотеки за тот период сократила объем выданных кредитов на 9 п.п. — до 42%. В оставшиеся 13% (+2 п.п.) входят кредиты по программам Дальневосточной, сельской, военной и IT-ипотеки.

Дополнительные ограничительные меры ЦБ и сохранение ставок на высоком уровне окажут влияние на объем выдачи в 2024 году, констатируют во Frank RG. По прогнозам аналитической компании, объем выданных ипотечных кредитов в грядущем году сократится на 22% и составит 6,2 трлн руб.

Повышение ключевой ставки способствовало перетоку части спроса на первичный рынок жилой недвижимости — доля кредитов на квартиры в новостройках выросла на 8 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом и составила 35% по итогам третьего квартала 2023 года. Доля ипотечных кредитов на вторичную жилую недвижимость при этом сократилась на 6 п.п. — до 46%. Еще 15% составляют кредиты на индивидуальное жилищное строительство: доля таких кредитов за три месяца сократилась на 1 п.п.

Возраст ипотечного заемщика в 2023 году сильно сократился по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году основная возрастная категория ипотечных заемщиков была от 25 до 35 лет, то в 2023 возраст заемщиков составил от 18 до 35 лет, подсчитали во Frank RG. Как и год назад, большинство заемщиков женщины — 52% и 48% — мужчины.