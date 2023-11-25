В Минстрое сообщили о планах продлить льготные программы по ипотеке
Программы льготных ипотек после 1 июля 2024 года сохранятся, новые механизмы для них находятся на этапе разработки. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на полях церемонии открытия экспозиции «Строим будущее» в рамках Международной выставки-форума «Россия».
«Льготные программы все равно будут по определенной схеме сохраняться. Вариантов пока много, но окончательных решений нет, поэтому давайте спокойно и стабильно отработаем до 1 июля 2024 года», — цитирует его ТАСС.
В декабре 2022 года правительство продлило действие льготных программ по ипотеке до 1 июня 2024 года. Льготная ипотека и семейная действуют во всех регионах России, предельные ставки по ним едины для всех субъектов и составляют 8 и 6% соответственно, первоначальный взнос должен быть не менее 15%.
С 20 сентября 2023 года правительство изменило условия основных льготных ипотечных программ — минимальный первоначальный взнос по ним поднялся до 20%.
Выставка-форум «Россия» на ВДНХ открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней покажут достижения России в различных сферах жизни и экономики на 131 экспозиции и 13 экскурсионных маршрутах.
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