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Чистая прибыль «Газпрома» выросла почти вдвое
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Чистая прибыль «Газпрома» выросла почти вдвое
Бизнес, 20:22
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Чистая прибыль «Газпрома» выросла почти вдвое
С января по сентябрь чистая прибыль компании превысила 1 трлн руб., что почти в два раза больше аналогичного показателя прошлого года. Выросла и выручка от продаж, что в «Газпроме» объяснили ростом продаж газа и сырой нефти
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла с января по сентябрь 2018 года в 1,7 раза по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об​ этом свидетельствует отчет энергетической компании.

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Финансы

Чистая прибыль компании за январь—сентябрь текущего года составила чуть меньше 1,02 трлн руб., за девять месяцев прошлого года — 581,8 млрд руб. (рост около 75%). В 2016 году показатель составлял 709,3 млрд руб.

Выручка от продаж выросла на 27% и составила 5,9 трлн руб. (в прошлом году — 4,64 трлн руб.).​

«Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж газа, продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти и газового конденсата», — пояснили в компании.​

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Так, чистая выручка от продажи газа за отчетный период выросла на треть и превысила 3 трлн руб. Среди основных причин — рост средних цен (включая акциз и таможенные пошлины) на территории Европы, отмечают в компании.

Финансовые доходы составили почти 417 млрд руб. (рост 23,2%), операционные расходы — около 4,5 трлн руб. (рост почти 15%), финансовые расходы увеличились вдвое, до 635 млрд руб.

Убыток от обесценения финансовых активов увеличился на 18,6 млрд руб., или на 34%, и составил 73,6 млрд руб. за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, по сравнению с убытком в размере 55 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Изменение в основном обусловлено увеличением суммы начисления резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности НАК «Нафтогаз Украины» и АО «Молдовагаз».

Авторы: Маргарита Девяткина, Людмила Подобедова.
Теги: отчетность по МСФО , «Газпром»
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