Акции «Газпрома» подорожали после известий о возможном росте дивидендов

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 67,42 0,31 EUR Бирж. 76,07 0,35 Brent 59,78 -2,22% USD Нал. 67,89 66,85 EUR Нал. 76,58 75,45 USD ЦБ 66,94 0,16 EUR ЦБ 75,52 -0,10 EUR/USD 1,1276 -0,0020 BTC/USD Бирж. 4 168,25 394,24 IMOEX 2 378,20 1,69% RTSI 1 111,12 1,14% DJIA 24 888,89 0,57% Nasdaq 7 112,53 0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Amazon $2 500 (+55,92%) прогноз Cowen к 27.11.19 Купить
First Solar $85 (+90,16%) прогноз UBS к 26.12.19 Купить
NIKE $90 (+25,21%) прогноз Oppenheimer к 18.10.19 Купить
Распадская ₽160 (+27,49%) прогноз Открытие Брокер к 26.11.19 Купить
Apple $194 (+11,45%) прогноз БКС к 21.02.19 Купить
Amazon $2 500 (+55,92%) прогноз Cowen к 27.11.19 Купить
First Solar $85 (+90,16%) прогноз UBS к 26.12.19 Купить
NIKE $90 (+25,21%) прогноз Oppenheimer к 18.10.19 Купить
Распадская ₽160 (+27,49%) прогноз Открытие Брокер к 26.11.19 Купить
Apple $194 (+11,45%) прогноз БКС к 21.02.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 66,94 (+0,16) Quote, 13:18
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 75,52 (-0,1) Quote, 13:18
Как легально, выгодно и безопасно продать криптовалюту в России РБК и EXMO, 18:33 «Арсенал» забил четыре гола в четвертьфинале Кубка России по футболу Спорт, 18:28 Костин заявил об интересе к Еврофинанс Моснарбанку инвестора в Казахстане Бизнес, 18:25 Песков прокомментировал ситуацию с британским паспортом Брилева Политика, 18:25 Криптовалютный рынок подорожал на $18 млрд за сутки Крипто, 18:21 Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям РБК и FW Raiffeisen, 18:17 Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США Общество, 18:17 В Берлине заявили о неизменности позиции Германии по «Северному потоку-2» Политика, 18:14 Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело Общество, 18:08 Путин назвал решенным вопрос роста пенсий россиян Общество, 18:00 Канатную дорогу в Москве закрыли в третий день работы из-за кибератаки Общество, 17:53 Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков РБК и Toyo, 17:49 Суд арестовал всех моряков с задержанных в Керченском проливе кораблей Политика, 17:46 На совещании у Путина поспорили об инвестициях по списку Белоусова Экономика, 17:42
Бизнес , 16:39
0
Акции «Газпрома» подорожали после известий о возможном росте дивидендов

Акции «Газпрома» ускорили рост после сообщения о вероятном увеличении дивидендов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:07 цена акций увеличивалась на 5,23%, до 161,84 руб. Максимальная стоимость составила 162,5 руб.

Как передает «Интерфакс», зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что дивиденды компании за 2018 год могут выйти на двузначную цифру после 8,4 руб. на акцию за 2017 год. Он добавил, что менеджмент предлагает разморозить дивиденды и поднять их по итогам текущего года.

Бизнес
Как майский указ может повлиять на выплату дивидендов «Газпрома»

В начале сентября правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы в 2018 году более чем на 200 млрд руб. Общий объем инвестиций предусмотрен на уровне 1,496 трлн руб. 

Теги: дивиденды
Следующая новость раздела
Материалы по теме
Дивиденды крупнейших компаний России достигли 1,7 трлн руб.
Бизнес
Как майский указ может повлиять на выплату дивидендов «Газпрома»
Бизнес
Правительство отказалось от повышения НДПИ и экспортной пошлины на газ
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter