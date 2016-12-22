Акции «Газпрома» подорожали после известий о возможном росте дивидендов

Акции «Газпрома» подорожали после известий о возможном росте дивидендов

Акции «Газпрома» ускорили рост после сообщения о вероятном увеличении дивидендов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 16:07 цена акций увеличивалась на 5,23%, до 161,84 руб. Максимальная стоимость составила 162,5 руб.

Как передает «Интерфакс», зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил, что дивиденды компании за 2018 год могут выйти на двузначную цифру после 8,4 руб. на акцию за 2017 год. Он добавил, что менеджмент предлагает разморозить дивиденды и поднять их по итогам текущего года.

В начале сентября правление «Газпрома» одобрило увеличение инвестпрограммы в 2018 году более чем на 200 млрд руб. Общий объем инвестиций предусмотрен на уровне 1,496 трлн руб.