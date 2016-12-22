Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО за 9 месяцев снизилась на 18%

Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась с января по сентябрь на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете энергетической компании.
Чистая прибыль компании за январь—сентябрь составила 581,8 млрд руб., в прошлом году — 709,3 млрд руб.
Выручка от продаж выросла на 7,4%, до уровня в 4,64 трлн руб. «Увеличение выручки от продаж в основном вызвано ростом продаж продуктов нефтегазопереработки, сырой нефти, электрической и тепловой энергии и услуг по транспортировке газа», — пояснили в компании.
При этом чистая сумма долга увеличилась на 37% — до 2,63 млн руб. по состоянию на 30 сентября. Как сообщили в «Газпроме», такой показатель связан с ростом суммы кредитов и займов, а также уменьшением остатков денежных средств.
Ранее глава корпорации Алексей Миллер отчитался перед президентом Владимиром Путиным о новом рекорде по экспорту газа (192 млрд куб. м газа). Кроме того, Миллер пообещал Путину, что компания за 2018–2019 годы исполнит обязательства перед клиентами в стране и за рубежом по поставкам газа в том числе за счет сохранения дивидендной политики и роста инвестиций.