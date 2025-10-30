 Перейти к основному контенту
Начал вещание международный телеканал для детей «Умка»

«Союзмультфильм» и «Мультиландия» запустили международный канал для детей «Умка»
На «Умке» планируют показывать мультфильмы и другие передачи короткими эпизодами до 20 минут с перерывами, чтобы дети не «залипали» у экранов и не привыкали смотреть телевизор фоном
Фото: umkatv.com
Фото: umkatv.com

«Союзмультфильм» и телеканал «Мультиландия» запустили международный детский телеканал «Умка», первой страной вещания стала Белоруссия, сообщили РБК в пресс-службе киностудии.

Большая часть проекта будет подходить для совместного семейного просмотра и обсуждения, контент планируется адаптировать для международной аудитории: все мультфильмы будут сопровождаться субтитрами на языке страны показа.

«Мы предлагаем не просто трансляцию мультфильмов, а готовое образовательно-развлекательное решение, и особенно гордимся тем, что начинаем этот проект в партнерстве с нашими коллегами из Республики Беларусь — стране с близкими нам интересами и культурными ценностями», — рассказала директор телеканалов «Умка» и «Мультиландия» Мария Дворядкина.

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Телеканал, по ее словам, станет не только развлекательным, но и развивающим ресурсом благодаря методике одновременного восприятия визуального ряда и текста, которая помогает быстрее запоминать буквы и слова, что стимулирует развитие языковых навыков и чтения у детей дошкольного возраста.

Мультфильмы и другой контент будут показывать короткими слотами по 15–20 минут, чтобы сформировать навык сфокусированного внимания с перерывами и не допустить бесконтрольный фоновый просмотр с продолжительным «залипанием» перед экраном, отметили в пресс-службе «Союзмультфильма».

В дальнейшем вещание «Умки» планируют расширить на страны СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки и других регионов.

Фото:Kevork Djansezian / Getty Images

О планах «Союзмультфильма» запустить собственный детский телеканал стало известно в 2021 году. По данным «Известий», разговоры об этом велись с 2019 года.

Почти половина детей (44%) от 4 до 17 лет в крупных городах смотрят телевизор каждый день, как минимум раз в месяц телевизор включают 96% детей, следовало из результатов исследования Mediascope в 2023 году. В среднем дети проводили за просмотром телепередач 1 час 12 минут, причем ровно половина этого времени пришлась на просмотр мультсериалов и мультфильмов.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Михаил Добрунов
Союзмультфильм телеканал Белоруссия Дети детский канал
